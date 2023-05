¿De dónde viene la canción de "la gitana" que cantan los aficionados de Osasuna?

Osasuna no ha ganado la Copa del Rey, pero ha mostrado al mundo que tiene una afición de matrícula de honor. Sevilla vivió la semana pasada un viernes y un sábado de colorido, buen rollo, respeto y una lección de amor a un club a pesar de la derrota de la mano de los casi 25.000 aficionados navarros desplazados a la capital de Andalucía. Pero si algo pudo sorprender a los lugareños fue la querencia de los osasunistas por cantar una canción: la de la gitana que tiró las cartas. ¿Pero de dónde viene este cántico? ¿Es original de la hinchada rojilla?

La respuesta es que no se trata de una invención de los seguidores rojillos. Y tampoco es demasiado reciente, ya que al menos tiene 12 años. Su origen, como el de tantos otros cánticos que triunfan en las gradas de los estadios, hay que buscarlo en Argentina. En este caso, fueron los hinchas de River Plate, en concreto Los Borrachos del Tablón 14, quienes popularizaron la canción. De hecho, la letra original hace referencia al Millonario (apodo del club bonaerense) y a dos de sus rivales históricos, Boca Juniors y Racing de Avellaneda.

Los Borrachos del Tablón 14 son los hinchas más fervorosos del equipo del barrio de Núñez, que ocupan la tribuna Sívori (en recuerdo del mítico jugador Omar Sívori) y toman su nombre de los antiguos tablones de madera que formaban parte de las tribunas en los estadios argentinos.

Letra original (LBDT14)



Me lo dijo una gitana

Me lo dijo con fervor

Vos largas la marihuana o te vas para el cajón

Me lo dijo una gitana

Yo no le quise creer

Yo le sigo dando al vino, a los fasos* y al papel



Una gitana hermosa tiro las cartas

Dijo que el Millonario* sale campeón

Ya lo corrimos a Boca*, no paso nada

Hoy lo corremos al Racing* que es un cagon!!!

​

​* Fasos significa cigarrillos en jerga argentina (lunfardo); Millonarios es el apodo de River Plate; Boca Juniors es uno de los rivales históricos de River Plate en la ciudad de Buenos Aires; Racing de Avellaneda es otro rival que forma parte del conglomerado del Gran Buenos Aires

​

​Letra adaptada por la afición de Osasuna

​

​Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor.

​O largás la marihuana o te vas para el cajón.

​Me lo dijo una gitana, yo no le quise creer.

​Yo le sigo dando al vino, a los fasos y al papel.



​Una gitana loca tiró las cartas.

​Dijo que Osasuna iba a ser campeón.

Ya les corrimos a los del Racing y no pasó nada.

Vamos a por el ligallo que es un cagón.