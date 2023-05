La final de nuestras vidas

EL POSIBLE ONCE

Aquí puede estar una de las claves de la final. El marroquí se va a emparejar con Carvajal, a quien le puede poner en aprietos si el equipo es capaz de encontrarle. Su impacto está siendo tremendo en lo que va de 2023 y hoy tiene la oportunidad de ser decisivo. Kike Barja podría ocupar el sector derecho si es que no lo hace el Chimy Ávila. En el caso de que el argentino juegue en banda, el delantero sería Budimir.

El factor ambiental tiene que ser un arma a favor. Si Osasuna sabe manejar los nervios y convierte ese apoyo de la grada en viento a favor, la desigualdad de recursos y de experiencia puede ser menor.

24 CONVOCADOS

Han viajado a Sevilla 24 jugadores, cinco del Promesas que se llevan un merecido premio y que ya han demostrado que no son simples acompañantes. Son los últimos en asomarse a un proyecto de identidad propia que alcanza este sábado su punto más álgido. Darko Brasanac y Nacho Vidal son las únicas bajas.

Fuera de juego semiautomático



La final estrenará en España el fuera de juego semiautomático, más preciso que las líneas para el VAR. Esta tecnología ya se había probado antes del Mundial de Qatar 2022, pero fue en la gran cita de selecciones a finales del año pasado cuando saltó a la fama. La recreación automática e inmediata de la posición de los jugadores en 3D es la clave para determinar si una jugada es legal o no. Además, se instalarán unas cámaras de televisión en los banderines de córner.



Osasuna jugará con una camiseta especial



Un guiño a los años 80. Osasuna jugará con una elástica completamente roja de corte clásico, que llevará la serigrafía oficial del partido en el pecho. El escudo bordado contará con un lema en su reverso que los jugadores llevarán pegado al corazón. Se trata de la frase de otra leyenda de aquellos tiempos, Michael Robinson: “Osasuna es alma, alma y más alma”. Una de las principales novedades residirá en el pantalón, que evocará a las tonalidades oscuras que presentaban los de la época. Tanto el pantalón como las medias tendrán al negro como color principal.



Abde contra Vinicius: el duelo del vértigo



Son dos futbolistas superlativos, capaces de determinar un partido en cualquier momento. Ambos jugarán esta noche en la banda izquierda. Abde llega con la condición de ser el máximo regateador de la Copa con 29 (45% completados) seguido precisamente por Vinicius con 28 (43% completados). En la Liga, también se encuentran en las primeras posiciones de este ranking. El marroquí ha anotado dos goles en esta edición y el brasileño suma tres más dos asistencias. Moncayola se perfila como el encargado de cubrir a un Vinicius siempre envuelto en polémicas.



Modric, la principal duda de Ancelotti



La principal incógnita es si Modric, recuperado en tiempo récord de su problema muscular en la pierna izquierda, saldrá de inicio o aguardará turno desde el banquillo. Si Carletto considera que el riesgo es mínimo, otorgará el bastón de mando al balcánico. Ayer señaló en rueda de prensa que primero quería comprobar sus sensaciones en el entrenamiento posterior.



El título le daría a Osasuna billete a Europa



Si los rojillos ganan la final, tendrán además billete asegurado para jugar la próxima edición de la Europa League. En caso de perder, el séptimo de la Liga iría a la Conference, ya que el esa plaza pasaría al sexto. El Real Madrid irá a la Champions League, no cambia su futuro de Europa en el caso de levantar la Copa.



18 años Osasuna; 9 años el Real Madrid



Osasuna vuelve a jugar una final 18 años después, dispuesto a conquistar el primer título de su historia. Diecinueve veces campeón del torneo del K.O. y subcampeón en otras 20 ocasiones, el Real Madrid no había vuelto a pisar el último escalón del certamen desde que superase al Barça del Tata Martino nueve años atrás con una cabalgada de Gareth Bale.



Benzema nunca le ha metido gol a Herrera



El portero rojillo no ha encajado gol cuando se ha enfrentado a Karim Benzema, en seis ocasiones. El francés le ha lanzado tres penaltis y no ha podido convertir ninguno.