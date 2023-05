Con una final bajo el brazo

Aimar Olleta Eceheverría llegó al mundo a las 7:40 y Xabier Pinto López de Goikoetxea, a las 12:00. El primero pesó 3,1 kilos y el segundo 3,8. Hasta ahí todo normal. Pero resulta que nacieron en Pamplona un 11 de junio de 2005 en mitad de la locura porque ese día se jugaba la única final de Osasuna hasta hoy. Estos dos jóvenes rozan los 18 años, el tiempo que ha pasado desde aquel hito. Tiempo más que suficiente para haber interiorizado esa pasión rojilla, la que les lleva a soñar con el título. Los dos son socios, se conocen de vista por haber coincidido en los terrenos de juego Aimar estará en La Cartuja con su tío, mientras que Xabier ha cedido su entrada por cuestiones de agenda, pero no faltará en la Plaza del Castillo.

“Yo nací el día de la final”. Reconocen que es una frase recurrente en sus vidas cuando se pone el tema sobre la mesa. Acuden a este encuentro propuesto por este medio con una sonrisa de oreja a oreja. Risueños, ilusionados por lo que se avecina e impactados a los pies de El Sadar , que pisan por primera vez a pie de campo tras la renovación.. Reconocen que es una frase recurrente en sus vidas cuando se pone el tema sobre la mesa.

Si el nacimiento de un hijo ya es de por sí un momento para el recuerdo y pleno de intensidad, el componente de ser el día de la final del Calderón se suma a estas dos familias de osasunistas, que siguieron el partido de forma diferente.

FAMILIAS OSASUNISTAS

“Mis padres me han recordado siempre que nací el día de la final y es un orgullo. Es un día histórico”, reconoce Aimar, fiel de El Sadar desde que tenía 10 años. “Es una fecha importante, siempre la asociamos a esa final”, explican Ainhoa y Xabi, sus progenitores. Guardan auténticas reliquias de esa jornada, como el ejemplar de Diario de Navarra y la camiseta especial que se entregó con motivo de la final. En su museo particular se encuentra también un azucarillo que recoge la alineación de Osasuna y los cambios en la final.

Un día “inolvidable y emocionante” para la familia de Xabier, que nació un día más tarde de lo previsto. Begoña y Rodrick, madre y padre, cuentan que efectivamente aquel 11 de junio resulta imborrable de principio a fin. Begoña siguió el partido desde el hospital, mientras Rodrick tuvo que cumplir los deseos de Ainhoa, la hermana mayor de Xabier, y acudir a la Plaza del Castillo. La fuerte lluvia hizo que siguieran el partido contra el Betis desde casa.

“Alguna vez comentas que naciste el 11 de junio de 2005 y alguno dice que en esa fecha había algo especial. Siempre te hablan de la final. Ha salido en conversaciones. Me cuentan que fue un día especial pero a la vez también triste por el resultado. Fue muy especial para todo Pamplona, la única final hasta el momento. La gloria estuvo cerca. Me hablan de aquello como buenos tiempos”, relata Xabier, que no viaja a Sevilla. “Me ha pillado en mitad de los exámenes globales, van a ir unos vecinos por mí. Ya les he dicho a mis padres que subiré a la Plaza del Castillo seguro. No me lo pierdo por nada. Tenemos comunión a la mañana siguiente, lo que ha cambiado los planes de ir a La Cartuja. Lo viviré con los amigos”, cuenta.

Aimar sí se desplaza hasta tierras andaluzas. “Voy con mi tío, fue un poco difícil planificar todo. Vamos a un pueblo, La Carlota, y de ahí nos moveremos. Queremos aprovechar para conocer Sevilla y ver cosas. Viviremos la final con muchos nervios. Ojalá podamos celebrarlo”, describe. Y se le escapa una sonrisa.

El camino ha sido de emociones fuertes. “Recuerdo perfectamente el partido del Sevilla aquí, se me pusieron los pelos de punta cuando marcó Abde el gol en la prórroga. La vuelta del Athletic la viví con amigos en un bar. Empezamos a saltar los tres, nos cobraron de más pero nos daba igual”, añade Aimar, que se sienta en Grada Lateral y cada fin de semana defiende los colores del San Juan en el equipo de Primera Juvenil. ¿Su ídolo? Moi Gómez, quien “siempre encuentra el último pase”.

Desde la otra banda de El Sadar, en Preferencia, empuja a Osasuna Xabier y su familia desde la temporada 2017-18, un ambiente “espectacular” por encima del resultado. “Me acuerdo de los penaltis contra el Betis, el gol de Rubén García al final. Estaba con el ordenador en mi cuarto y me contuve como pude. Pasar en los penaltis fue una emoción total, como pasar contra el Sevilla. Me vi fuera antes de la prórroga”, dice Xabier, que juega en el juvenil del Kirol Sport y admira a Sergio Herrera, camiseta que luce con orgullo en esta charla. “Esa pizca de loco es clave”.

Los dos se muestran optimistas. “Visto el partido de San Mamés hay esperanzas. Hay que aprovechar las ocasiones y rezar a todo lo que se pueda y más”, pronostica Xabier. “Es difícil, pero se puede ganar. El Madrid igual sale más confiado, si Osasuna tiene un par de ocasiones seguro que aprovecha alguna”, confía Aimar. Pura juventud, pura vida y puro osasunismo.