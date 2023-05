Osasuna se desvincula del evento en el local ‘Río Terraza’ de Sevilla

Club Atlético Osasuna ha recibido este viernes por la mañana una comunicación a través de la cual el local Río Terraza no ha obtenido los permisos por parte del Ayuntamiento de Sevilla que la entidad considera pertinentes para albergar el ‘Área Rojilla’, ante lo cual ha decidido desvincularse del evento. Elha recibido este viernes por la mañana una comunicación a través de la cualque la entidad considera pertinentes para albergar el ‘Área Rojilla’, ante lo cual ha decidido desvincularse del evento.

Este local, que no tiene relación alguna con la ‘fan zone’ oficial, no podrá alcanzar el aforo que previamente había sido comunicado al club. Por ese motivo, el club no colaborará allí con evento alguno. Aquellos aficionados que hayan adquirido ya su entrada para este establecimiento bien podrán acceder a dicho local o reclamar el importe de la entrada al promotor, Kosmoarte Barqueta S. L.

El ‘Área Rojilla’ que había sido prevista en este local es independiente de la ‘fan zone’ oficial situada en el Parque de Magallanes, la cual estará operativa en el horario previsto desde primera hora de la mañana hasta las 19:00 horas. La ‘fan zone’ rojilla ocupará una superficie de 32.500 metros cuadrados y estará ubicada junto al barrio de Triana y a escasos minutos del centro de Sevilla.