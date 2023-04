Chimy Ávila y Aitor Fernández hacen felices a dos niños en Cádiz

Los familiares de estos jóvenes aficionados han reflejado en las redes sociales esos momentos y el comportamiento de los dos jugadores osasunistas ha recibido numerosos elogios.

"Emi sobrino y es la persona más feliz del mundo. Gracias @Chimy_Avila9 por permitir que su sueño se cumpla. Por tu cercanía, sencillez y empatía, grandes virtudes y grandes valores. Uno de los nuestros. Gracias!! 🙏🏻❤️ #Osasuna", escribió el aficionado David Beriain en su cuenta de Twitter (@David_Beriain_)

En el vídeo se observa cómo el joven seguidor se encontró con su ídolo en el palco del Nuevo Mirandilla. Cristian no pudo reprimir el llanto al conocer al argentino, que le firmó un autógrafo y le prometió su camiseta. "No llores, no llores", le repetía el de Rosario mientras le abrazaba.

Es mi sobrino y es la persona más feliz del mundo. Gracias @Chimy_Avila9 por permitir que su sueño se cumpla. Por tu cercanía, sencillez y empatía, grandes virtudes y grandes valores. Uno de los nuestros. Gracias!! 🙏🏻❤️ #Osasuna pic.twitter.com/IGseWfDlUK — David (@David_Beriain_) April 25, 2023

Aitor Fernández fue el protagonista del otro gesto en la tarde del martes. Nada más concluir el encuentro, el meta se acercó a la grada y regaló su camiseta a un joven aficionado del Cádiz.

Samuel N recogió el instante en su cuenta de Twitter(@samiBA1975), acompañado del siguiente texto: "A diferencia de la actitud chulesca y desafiante de @ToniRuediger, el portero del @Osasuna Aitor Fernandez se acercó a nuestra grada y le regaló la camiseta a mi hijo y nadie le increpó, es más, a pesar de la derrota le hemos deseado q ganen la final de copa. Aupa Osasuna".