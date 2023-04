Pachi Izco: el 'Rey Sol' de Osasuna

Cuando se conoció el fallecimiento de Francisco José Izco Ilundáin, Pachi (le gustaba escribirlo con CH), el osasunismo se sobresaltó. Quienes desconocían lo delicado de su estado de salud se vieron sorprendidos por la primera noticia que se tenía sobre el expresidente desde que en septiembre de 2021. No hubo muchas reacciones de personajes públicos, tampoco de excomponentes del club bajo su mandato. Correctos mensajes de los clubes y poco más. Sin duda, el lastre judicial pesó en la despedida de un hombre controvertido que, a pesar de todo, encabezó una época gloriosa en el club.

Cuando el 2 junio de 2002 ganó las elecciones de Osasuna , frente a los otros dos candidatos,la mayor referencia que tenía el aficionado de a pie sobre Izco eran sus intervenciones radiofónicas como socio. Vehemente y expresivo, no dejaba a nadie indiferente. No quedaba títere con cabeza en sus comentarios. Criticaba al entrenador de entonces,, a los jugadores y a quien se le pusiera por delante. La diplomacia no era lo suyo y ese carácter fuerte se tornaría con los años más irascible durante su estancia en el cargo.