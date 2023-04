Pachi Izco: “Nunca usé dinero de Osasuna en beneficio personal”

Javier Asiáin. Solo una vez, el 14 de junio de 2019, se pronunció públicamente sobre algunas acusaciones. Ese día, este periódico informó sobre el auto con el que el juez finalizaba la instrucción de la pieza B, bajo el título “El juez concluye que Izco se apropió de dinero y ocultó la quiebra del club”. El expresidente, entonces sí, rompió su silencio: a través de su abogado, remitió a este periódico un folio firmado por él con seis puntos. En los seis años que Pachi Izco tuvo que acudir al Palacio de Justicia a rendir cuentas por su gestión, nunca hizo declaraciones a los periodistas sobre el fondo del caso. Saludaba, sonriente en la mayoría de las ocasiones, y se adentraba en el juzgado en compañía de su abogado,. Solo una vez, el 14 de junio de 2019, se pronunció públicamente sobre algunas acusaciones. Ese día, este periódico informó sobre el auto con el que el juez finalizaba la instrucción de la pieza B, bajo el títuloEl expresidente, entonces sí, rompió su silencio: a través de su abogado, remitió a este periódico un folio firmado por él con seis puntos.

“Nunca, en diez temporadas de mandato, he usado dinero de Osasuna en beneficio personal”, encabezaba el primero de los puntos. Con ellos respondía al juez, que había encontrado indicios de que Izco había hecho un “uso personal del patrimonio” de Osasuna y que su “política expansiva en lo deportivo y despilfarradora en lo económico” habían llevado al club a una situación “lamentable”.

Izco solo asumía un uso irregular de su tarjeta de Osasuna (el club denunció 50.078 euros en gastos personales entre 2005 y 2012): “Existió un mal uso de la tarjeta oficial del club, y desde el primer instante me he ofrecido a reparar el perjuicio económico, diferenciando cuáles eran gastos de gestión y cuáles gastos personales. Nunca he dejado de ofrecer y sigo ofreciendo el dinero para reponer al club estos últimos”.

En su carta también negaba que hubiera tratado de “ocultar o dificultar” la deuda real del club. “Durante diez años hubo auditorías puntuales que tenían que ir a la LFP, que a su vez hacía su propia auditoría y en todas ellas Osasuna tuvo el visto bueno de instituciones y autoridades pertinentes”.

En el sexto y último punto (los otros tres eran de aspectos muy concretos de la instrucción), volvía a negar un enriquecimiento a costa de Osasuna. “Realicé una declaración notarial en 2002, cuando accedí al club, y otra al salir del club. Éstas demuestran que mi patrimonio no solo no se incrementó en mi etapa como presidente de Osasuna, sino que disminuyó. Mi interés durante todo el procedimiento ha sido ayudar a aclarar lo sucedido y reparar el perjuicio real que mi gestión pudo acarrear al club que defendí lo mejor que supe durante diez temporadas”, concluía su carta.

De viva voz, se manifestó en dos ocasiones. La primera, el 29 de marzo de 2016, al salir de declarar por primera vez sobre su mandato. Sin detenerse ante los periodistas, a los que advirtió de que no iba a contestar, afirmó. “Lo que tenía que justificar ya lo he justificado. Tengo la conciencia tranquila”, decía a la par que reconocía que lo estaba llevando “mal” . Su última frase la dejó en su última aparición pública en la Audiencia, el 13 de septiembre de 2021, cuando salía, ya con la ayuda de un bastón, de aceptar 23 meses de cárcel. Los periodistas le preguntaron qué suponía esto en su gestión: “Ahora me habláis de la gestión, después de seis años...”. Y se marchó.