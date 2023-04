Andoni Iraola, entrenador del , entrenador del Rayo Vallecano, elogió las virtudes de Osasuna, su rival de esta jornada, y declaró que el conjunto navarro "no es cómodo para jugar en contra porque hace muchas cosas muy bien, es valiente y te atosiga".

El equipo madrileño encadena ocho jornadas ligueras sin ganar que han frenado su progresión en la clasificación, aunque, con 37 puntos, sigue a tres de llegar a los cuarenta, cifra en la que estiman que se logrará la permanencia.

"Para nosotros es un partido fundamental. Vemos de cerca los cuarenta puntos pero nos está costando. Ellos pensarán lo mismo. Después de perder el otro día con el Atlético este partido puede marcar un poco los siguientes, ya que vamos a Anoeta y viene el Barcelona. Sin mirar la clasificación este partido tiene la complejidad suficiente por el rival", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El técnico vasco elogió a Osasuna y el trabajo que está desarrollando en el equipo su entrenador, Jagoba Arrasate. "En el partido de la primera vuelta nos ganaron al final con un gol en el descuento. Es un rival que hace muchas cosas muy bien. Han conseguido el premio gordo de jugar una final de Copa y eso no es de repente. Han ganado a rivales muy complicados, compite genial, es valiente, te cose a centros, domina, te atosiga y por eso nos cuesta. Tenemos que igualar ese nivel de intensidad y de ganar segundas jugadas. No es cómodo para jugar en contra", subrayó.

Iraola ha sido uno de los técnicos que en varias ocasiones ha mostrado su disconformidad con algunos aspectos del arbitraje relacionados con el VAR, algo que en esta ocasión no quiso entrar a valorar ni comparar entre competiciones como la Liga española y la inglesa.

"El arbitraje es distinto en las distintas competiciones. Las cifras hablan por sí solas. No me quiero meter demasiado. Han pasado demasiadas cosas últimamente y no me quiero meter", señaló Iraola, que sí habló sobre el central ghanés Abdul Mumin, que será el recambio en el centro de la zaga del francés Florian Lejeune, sancionado. "Ha ido creciendo a medida que pasa la temporada. Ha pasado un proceso de llegar a un nuevo país, conocer un idioma distinto y cada vez que le hemos puesto ha dado rendimiento. Es un proceso normal. Tiene un potencial muy grande y lo estamos empezando a ver", concluyó.