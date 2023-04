Las lágrimas de Pablo Ibáñez con su primo Hugo Rincón, lateral del Bilbao Athletic

Uno de los momentos más especiales en San Mamés se produjo cuando Pablo Ibáñez se acercó a la grada. Sin apenas espectadores, allí le esperaba su primo Hugo Rincón Lumbreras. Las cámaras captaron el abrazo y las lágrimas de ambos. Rincón, de 20 años, es de Valtierra y juega como lateral derecho precisamente en el Bilbao Athletic.

“Tengo mucha relación con él. Con la familia me gusta estar mucho, tenemos comidas y cenas cada dos por tres. Fue un momento muy emocionante. Me rompí a llorar y ese abrazo se me va a quedar para toda la vida”, señalaba Pablo Ibáñez Lumbreras. La rivalidad de los clubes quedaba en un plano muy secundario. “En un momento dije, ‘a ver si le van a grabar y le van a decir algo’, pero la gente de allá le ha felicitado. Obviamente, lo primero es la familia. Es primo mío. Está muy feliz por mí”.

El jugador rojillo contaba el momento de hablar con sus padres. “Al acabar el partido les llamé y luego hice videollamada con mis amigos. Mi madre estaba emocionada, me había dicho que estaba llorando en la grada a moco tendido por el gol. Ellos saben lo qué he luchado. Habían cogido hotel en Bilbao, pero lo dejaron. Se vinieron a la Plaza del Castillo a celebrarlo con nosotros”.

La alegría se focalizaba en Valtierra, el pueblo de su madre y de su tía. “La gente es muy rojilla y está como loca”, sentenciaba un orgulloso Pablo Ibáñez.