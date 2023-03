David García: "He dado todo y el míster desde ahora tiene que decidir"

"En el plano individual me voy contento por el debut pero se queda de lado por la derrota. Ha sido demasiado dura porque nos han llegado tres veces a puerta y nos han hecho dos goles, pero hay que aprender de los errores para los próximos partidos", aseguró.

"Al inicio estuve nervioso por el debut pero me he sentido cómodo en cuanto me he metido en el partido al empezar", añadió en Teledeporte.

David García no usó como excusa el estado del terreno de juego, con un césped más alto de lo normal que afectó al estilo de juego de la selección española. "Ayer ya notamos que estaba el césped largo y costaba darle velocidad, pero el terreno de juego no es excusa. Tenemos que mirar adelante y seguir a tope".

Tras su estreno como internacional, David confía en poder volver. "La competencia es máxima e intento dar lo mejor de mí cada partido. Hoy me ha dado la oportunidad, he dado todo y el míster desde ahora tiene que decidir. Ahora dejamos de lado la selección, me centro en el club y sería muy positivo estar en la final de Copa".