Jagoba Arrasate: “David García lleva mucho tiempo a gran nivel, es el fruto del trabajo bien hecho”

“Se lo merece”. “Es el fruto del trabajo bien hecho. Va ahora pero lleva mucho tiempo estando a un gran nivel. Está preparado, me consta que está muy ilusionado y sobre todo estoy contento por él. Se lo merece”.

“Ha mejorado muchísimo”. “Seguramente esa cesión a la Leonesa le viene muy bien. En formación no todo es un camino de rosas, aquí no estaba teniendo minutos y volvió con más confianza y siendo mejor jugador. Sobre todo destaco la jerarquía, el carácter que tiene. Ha mejorado muchísimo. El juego aéreo ha sido una de sus virtudes, pero ha mejorado en la salida de balón, en el perfil izquierdo, en duelos, de manejar la línea, de salir de sitio a apretar. Ha mejorado muchísimo. Es un jugador muy completo, si no es imposible que vaya a una selección con tanto nivel”.

“En el salto a Primera fue de los importantes”. “Recuerdo que empieza la Liga jugando (en la 2018-19) y le expulsan aquí contra el Elche en la jornada 2. Me cabreo mucho con él. Se lo ganó para volver. Siempre he querido sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Veía una progresión en él cada año y luego en ese salto a Primera vi que se adaptaba y era de los importantes. No sabía hasta qué punto podía llegar”.

“Jugar de central izquierdo es un valor añadido”. “La gente a veces no se da cuenta. Es muy diferente. Un central a pierna cambiada, en el perfil contrario, es complicado. Muchas veces tiene que golpear con la izquierda, no es lo mismo. Se ha adaptado muy bien. Las veces que ha jugado por la derecha ha sido con Juan Cruz. Es un valor añadido. No es fácil”.

“Volverán con más ilusión”. “Vamos a pensar que están bien atendidos, rodados y a ver si juegan alguno de los dos partidos (los internacionales). Ellos quieren ir y eso no puede ser malo. Pienso que les va a venir bien para volver con más ilusión. No podemos pensar si va a pasar algo”.