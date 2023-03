David García llega a su cénit deportivo con la llamada de la selección

“Laporte, Iñigo Martínez, Nacho... y David García”. De esta forma y, con suspense, se confirmó la presencia del central de Osasuna en la convocatoria de Luis de la Fuente . En los últimos días tomó fuerza el nombre del defensor de Ibero de 29 años, pero siempre había ese nerviosismo. Se disipó pasadas las once y media de la mañana. Expectación en Tajonar, con los medios de comunicación, y en el interior del vestuario. Hubo gritos, abrazos y felicitaciones por su primera citación con la absoluta. ¿Cómo fue la mañana más especial del canterano?

El navarro salió junto a Abde, también llamado esta semana por Marruecos, y cruzó el campo principal de hierba natural. Parecía una declaración de intenciones. Bromas y risas entre ambos antes de la sesión de fútbol-tenis habitual a dos días del partido. El central formó equipo junto a Unai García y Moncayola, que también estaba en la prelista pero no acudirá finalmente. El tridente navarro se enfrentó a los vencedores de la mañana: Juan Cruz, Chimy Ávila -otro en el radar de la selección- y Pablo Ibáñez.

La hora se iba acercando y el sol brillaba con fuerza en Tajonar. “Estáis muy pendientes del móvil. ¿Ocurre algo? Venga, que solo quedan siete minutos”, bromeó Jagoba Arrasate al término de la sesión. Un entrenamiento que finalizó minutos antes de que Luis de la Fuente anunciara la convocatoria. Todo estaba preparado y se confiaba en la llamada. “Chino, no te vayas a caer al agujero que vas a ir con la selección”, le dijo Juan Cruz mientras la primera plantilla se retiraba al vestuario para seguir desde los móviles la lista del técnico riojano. No hubo cava, pero sí una riada de felicitaciones. No faltó la llamada de sus padres, Marisol y José Javier, ni el vídeo para los canales oficiales del club. “Son las personas más importantes de mi vida y que me acompañan en el día a día. Sufren las tristezas y alegrías”, confesaba en el mismo.

Porque David García ya forma parte de una lista de 26 jugadores y de una pequeña revolución tras la marcha de Luis Enrique. Hasta 14 cambios respecto a la última y con la presencia de tres navarros: David García, Mikel Merino y Nico Williams. En la mente el enfrentamiento ante la Noruega de Haaland, del día 25, y frente a Escocia (28) en los primeros partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024.

EL BESO MÁS ESPECIAL

La mañana continuó en Tajonar. Los futbolistas iban saliendo después de una sesión distendida. Sobre las 12:30 horas llegó el turno del protagonista del día. Con su habitual cercanía, el central firmó un autógrafo a una niña y se tomó varias fotografías. Su pareja, Ángela Contreras, estaba esperando cerca del coche del futbolista. El recibimiento fue emocionante. Ambos se fundieron en un cálido abrazo y se dieron un beso. Fue entonces cuando el capitán rojillo atendió a los medios de comunicación y abandonó las instalaciones para festejar la llamada en un ambiente más personal. Hubo una comida multitudinaria junto a familiares, amigos y compañeros de vestuario.