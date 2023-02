Ambiente de noche grande en El Sadar

superar la barrera de los 21.000 espectadores. La visita del Barcelona, en diciembre, ya congregó a 21.603. Todo está preparado para que El Sadar viva este sábado una de las noches más mágicas de la temporada. El Medio Día del Club -donde los socios han tenido que pasar por caja- no impedirá que el remozado estadio rojillo presente una magnífica entrada frente al Real Madrid . La velocidad en la venta de localidades y el arreón final de este sábado hacen que, desde el club, vean con optimismo el hecho de. La visita del Barcelona, en diciembre, ya congregó a 21.603.

Un alto porcentaje de los socios decidió durante la campaña de abonados incluir en el pago el Medio Día del Club. La opción estaba abierta por 20 euros. Quien se decantó por ello, ahora ha tenido que pagar el 50% del precio que vale una entrada para el público en general en su sector. El acceso de estos socios se realizará con entrada, bien recibida a través del correo electrónico o retirada en la oficina.

Al ser Medio Día del Club, todas las invitaciones de temporada han sido anuladas y la entidad navarra ha dispuesto de esas localidades para su venta. Los más rezagados podrán comprar hoy una entrada en las taquillas, a partir de las 19 horas. El osasunismo se movilizará una vez más.

VINICIUS, EN EL FOCO

En lo relativo al ambiente del partido en El Sadar se iniciará un seguimiento especial para erradicar comportamientos racistas, tras los últimos incidentes con el madridista Vinicius. En este sentido, LaLiga enviará más informadores de lo normal en los partidos que dispute el Real Madrid y el coliseo pamplonés será el primero de ellos. Es un tema que preocupa al ente presidido por Javier Tebas. “En el tema del racismo todos estamos en el mismo equipo. Todo lo que podamos erradicar, con más o menos informadores, será un bien común. Yo a la afición de El Sadar no le tengo nada que decir. Es muy respetuosa. No me preocupa”, confesó en la rueda de prensa Arrasate.

El técnico de Berriatua fue preguntado sobre la gestión de las emociones en una situación así durante el partido: “No hemos perdido ningún segundo en eso. Me preocupa más en cómo hacer las ayudas y desactivarlo dentro de la dificultad que eso supone”.

Arrasate espera y confía en que sus jugadores se centren en lo meramente deportivo y no entren en provocaciones o polémicas. “Nunca nos ha pasado algo así a nosotros. Ha habido partidos calientes, no lo voy a negar, pero es parte del fútbol. Nosotros vamos a defender con la deportividad que nos caracteriza”, concluyó.