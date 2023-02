Hugo, dosis de vida en El Sadar

La primera vez en El Sadar. A pie de campo y junto a los futbolistas cuando salten al terreno de juego. Hugo Serrano, de 18 años, desprende nerviosismo en las horas previas. Un momento para disfrutar en medio de su pelea contra el cáncer. Un reconocimiento, una reivindicación para fomentar la investigación. Un instante para saborear mientras gana su partido contra un sarcoma sinovial. “Me centro en vivir el día a día, en ser feliz. Valoro si estoy 5 minutos con la familia, con los amigos. Disfruto de levantarme sin dolor”, relata.

Un bulto en la cadera desencadenó la mala noticia. Desde 2020, quimioterapia, radioterapia y cuatro operaciones (una en la cadera y tres en los pulmones). En la Clínica Universidad de Navarra encontró la “salvación” gracias a una técnica desarrollada en las últimas cuatro décadas que evita la amputación en los casos de sarcoma óseo. Un rayo de esperanza.

Las cosas han ido bien. Hugo es felicidad, positivismo, alegría y ganas de estar con los suyos. Hace dos semanas fue operado tras la detección de nódulos en su pulmón, la última cicatriz. Un ejemplo de vida que hoy, desde la grada, empujará a Osasuna con su energía.

“Estoy muy nervioso, es una oportunidad que nunca me han brindado. Supongo que habrá mucho público... Estoy muy agradecido con todo el mundo que ha hecho posible que vayamos a El Sadar. Le tengo mucho cariño a Osasuna y a Pamplona, siempre estaré agradecido. Lo afronto con muchas ganas y mucha ilusión”, comenta. Mañana, además, correrá la ‘Carrera de los Valientes’.

MEJOR CALIDAD DE VIDA

Este joven de Mérida siente un gran agradecimiento hacia Navarra por ser el lugar donde ha encontrado el remedio. En pleno tratamiento en Sevilla, el pronóstico indicaba que podía perder la pierna. Desestimaron su operación. Era abril de 2021. “Vinimos a la Clínica a pedir una segunda opinión y nos dieron luz. Fueron ellos los que me salvaron. Terminé en febrero de 2022. Sigo acudiendo a revisiones. Por eso me vieron esos dos o tres nodulillos y decidieron operarme”, apunta.

Y lleva una vida “muy normal”, ahora en Santoña (Cantabria), donde se recupera tras las operaciones en casa de su tía y en compañía de sus padres y sus primos. Un lugar idílico para encontrar calma. “Tengo mi cicatriz en la espalda y en la cadera, pero no me impide hacer nada. Además con la operación tengo mucha más movilidad y me permite hacer deporte (juega a baloncesto), antes lo evitaba por el dolor”. Su madre, Montse, describe el proceso de “subidas y bajadas” y da las gracias a la asociación de ‘Niños contra el Cáncer ‘ y a la Clínica por “haber encontrado la curación”.

En un par de semanas volverá a su Mérida natal dejando atrás la última operación. Para seguir con sus estudios de Administración y Gestión, para continuar lanzando a canasta con su equipo y esperar a la próxima revisión prevista en 2-3 meses. Hoy, si puede, pedirá una sudadera a alguno de los protagonistas para su madre. Pero Hugo, sobre todo, desea con todas sus fuerzas salud -Osasuna en euskera-. “Eso es lo primero y hay que cuidarse”. Así de simple, así de importante.

Una foto conjunta antes de empezar el partido

Las jugadores de Osasuna y del Real Madrid posarán conjuntamente con un grupo de pacientes pediátricos de la Clínica Universidad de Navarra antes del inicio del partido, en una imagen que se producirá tras la celebración, el pasado 15 de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer Infantil.

La puesta en escena servirá para apoyar a Niños contra el Cáncer, el programa de la Clínica Universidad de Navarra que apoya la investigación y el acceso a los tratamientos contra el cáncer infantil. Después del partido, los jugadores entregarán la prenda a los niños

Además, antes del choque los presidentes Florentino Pérez y Luis Sabalza visitarán a los niños hospitalizados en la Clínica Universidad de Navarra.