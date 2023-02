Arrasate: "Lo que nos preocupa de Vinicius es cómo defenderle y desactivarle"

entrenador delpartido atractivo" contra el rozar la perfección a nivel defensivo" para tener opciones ante rival que tiene de vuelta a un Vinicius Jr del que únicamente le preocupa "cómo defenderle y desactivarle". Eldel CA Osasuna Jagoba Arrasate , reconoció que este sábado 18 de febrero tienen "un" contra el Real Madrid en El Sadar , donde sabe que deberán "a nivel defensivo" para tener opciones ante rival que tiene de vuelta a undel que únicamente le preocupa "cómo defenderle y desactivarle".

"Es un partido atractivo para nosotros y para la afición, es el campeón de Liga, de Europa y del mundo, es un reto complicado, pero lo afrontamos con muchísima ilusión y además jugamos en caso donde estamos sintiéndonos bien. A ver si con nuestra afición somos capaces de sacar el partido", indicó Arrasate este viernes en rueda de prensa.

El técnico 'rojillo' dejó claro que "no" piensan en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de principios de marzo. "Supongo que ellos tampoco piensan en el Liverpool, ganaron 4-0 el miércoles y disminuir esa ventaja con el Barça. Está habituado a jugar cada tres días, esperamos al mejor Real Madrid", subrayó.

De todos modos, respecto al duelo copero contra el Athletic, no esconde que hacer "un buen partido y sacar un resultado bueno" les puede ayudar porque "el aspecto emocional es clave" y "es el que te permite rendir mejor".

"Tenemos 30 puntos y vamos bien, pero tenemos que seguir, no ha terminado nada. Sabemos que el del Real Madrid es un partido especial para nuestra gente y voy a sacar el mejor once y luego acertar con los cambios y con el plan ante un rival muy duro. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos y llevar el partido ahí, si gente juega con nosotros va a ser difícil para ellos", añadió.

lateral derecho, aseguró que estuvo "bien" ante el Valladolid, pero que debe verlo bien porque por ahí entrará Vinicius Jr, "un rival duro y uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga". "Más allá de quien esté, lo importante es el trabajo colectivo para frenar sus individualidades, necesitamos tener una buena organización para el que juegue ahí no esté tan expuesto", detalló. Preguntado por quién puede jugar en el, aseguró que Jon Moncayola , pero que debe verlo bien porque por ahí entrará Vinicius Jr, "un rival duro y uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga". "Más allá de quien esté, lo importante es el trabajo colectivo para frenar sus individualidades, necesitamos tener una buena organización para el que juegue ahí no esté tan expuesto", detalló.

Arrasate también dejó claro que no ha "perdido ni un segundo" en hablar sobre cómo tratar toda la polémica generada desde hace tiempo alrededor del extremo. "Lo que nos preocupa de él es cómo defenderle y desactivarle, con toda la dificultad que tiene eso", apuntó.

"TENEMOS QUE HACER LAS COSAS MUY BIEN Y QUE NO TENGAN EL DÍA"

"No es la primera vez que jugamos contra él y tenemos que estar muy pendientes en las vigilancias y las ayudas, todo lo que podamos hacer en erradicar temas de racismo estamos todos en el mismo barco. Nuestra afición ya ha demostrado que superrespetuosa y que anima a su equipo. Nunca nos ha pasado (descentrarse ante un jugador) y vamos a defender con la deportividad que nos caracteriza", zanjó.

El entrenador de Osasuna insistió en que el equipo madridista no se debe sentir "cómodo" en El Sadar. "Tenemos que hacer las cosas muy bien y que no tengan el día, necesitamos nuestra mejor versión para competir ante este tipo de equipos. El físico siempre es determinante, pero en este partido más porque el año pasado acusamos que nos llevasen al intercambio. En lo físico son también portentos, así que es importante tener el balón para descansar y hacerles daño, es importante casi todo", señaló.

"Empezó fuerte, pero después del Mundial le costó más y ahora le veo muy bien. Ellos saben que viene la fase importante de la temporada y han acelerado, pero no creo que haya cambiado. Si no juega Benzema no sé quién jugará y algo cambia con su baja porque es un jugador que baja mucho y crea superioridad en el medio y los centrales no tienen referencia. Si lo hace Rodrygo tampoco es una referencia clara", advirtió.

Y en el medio, tiene claro que está haciendo "una transición, con jóvenes con una energía diferente", y que "juegue quien juegue" en los laterales, "tiene nivel" y "en función de quien lo haga será más ofensivo o defensivo", algo que puede "cambiar el plan" de su equipo.

"Lo que no cambia es que necesitamos rozar la perfección a nivel defensivo para que no tengan ocasiones ni esté cómodo. Mantiene la esencia de ser muy poderoso en lo físico, con balón puede hacerte daño y si está sometido tiene la capacidad de defender y de hacer contras vertiginosas. En casa nos pasa a veces ese ímpetu de querer ir y ellos se pueden plantar en dos o tres toques porque hacen bien las transiciones. Tampoco debemos exponernos en exceso porque son los mejores a correr a la espalda", opinó Arrasate.

"BAJA IMPORTANTE" DEL 'CHIMY' ÁVILA

En cuanto a su equipo, reconoció que la baja por sanción del 'Chimy' Ávila es "importante porque está jugando y es el máximo goleador". "Es un argumento menos para atacar desde la derecha y el año pasado hizo daño desde ahí, pero pensamos en otro jugadores con otras características y que sea igual de dañino", remarcó.

El técnico vasco confirmó que Lucas Torró "está bien" pese a que ha habido algún entrenamiento de esta semana en la que le han "quitado algo de carga" y después de no haber podido terminar varios partidos "por diferentes motivos". "Ha entrenado bien y está apto", manifestó.

"En un partido con el Real Madrid se magnifica todo y él pertenece al Barca, pero es muy tranquilo y le veo con muchas ganas después de lo que pasó con el Espanyol", replicó Arrasate preguntado por la vuelta del extremo Ez Abde.