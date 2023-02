Y Budimir llevó a Mari Carmen al hospital

Quién le iba a decir a Mari Carmen que acabaría en el coche de camino a la cita médica que tenía programada aquel día lluvioso de enero. “Mis hijos no se van a creer que me has traído al hospital”, le dijo al delantero de Osasuna. El simpático selfie que sacó el croata demuestra que sí, que ese detalle que tuvo Budimir fue tan real como la felicidad de Mari Carmen, que llegó a tiempo a la revisión médica después de esperar a un taxi que no llegaba. Su chófer fue el futbolista rojillo para firmar una historia que merece ser contada. que acabaría Budimir camino a laque tenía programada aquel. “Mis hijos no se van a creer que me has traído al hospital”, le dijo al delantero de Osasuna. Elque sacó el croata demuestra que sí, que ese detalle que tuvo Budimir fue tan real como la felicidad de Mari Carmen, que llegó a tiempo a la revisión médica después de esperar a un taxi que no llegaba. Su chófer fue el futbolista rojillo para firmar una historia que merece ser contada.

Mari Carmen Sierra Castillo tiene 78 años. Es natural de osasunista hasta la médula. Está al tanto de todo. Confiesa que Budimir y Moncayola son sus futbolistas favoritos y ahora también sigue con interés a Iker Muñoz, ya que es familiar lejano. Conoce a toda la plantilla y sigue con mucho interés a los de Arrasate. tiene 78 años. Es Carcastillo y lee a diario este periódico para seguir la actualidad de su Osasuna, entre otros temas. Porque es. Está al tanto de todo. Confiesa quey ahora también sigue con interés a, ya que es. Conoce a toda la plantilla y sigue con mucho interés a los de Arrasate.

Ha dejado su pueblo 45 años después para trasladarse a Pamplona por cuestiones de salud. Vive arropada por su familia, quien -su hija Myriam- destapó el curioso encuentro. A Mari Carmen, que se ha quedado viuda recientemente, le tocaba acudir al médico para hacer seguimiento de un tumor que se le ha reproducido en el pecho 32 años después. Pidió un taxi para acudir a la visita. Pero pasaban los minutos y no llegaba a su hora. Hasta que vio a una persona por la calle que identificó enseguida.

-¿Eres Budimir?

-Sí, soy yo.

-¿Me puedes hacer un favor?

-Depende de cuál, señora.

-Mira, Budimir. Soy de Osasuna. ¿Me puedes acercar al hospital?

respuesta fue que sí y ambos se montaron en el coche. Un trayecto que terminó con una fotografía para el recuerdo. Mari Carmen se la enseñó a sus hijos y les contó el gesto y el exquisito trato que tuvo el croata con ella desde que se cruzaron. “Lo de Budimir es real. Muy bien Osasuna por fichar a personas antes que a estrellas”, escribía su hija Myriam, que se dedica a la ilustración, en una La. Un trayecto que terminó con una fotografía para el recuerdo. Mari Carmen se la enseñó a sus hijos y les contó el gesto y el exquisito trato que tuvo el croata con ella desde que se cruzaron. “Lo de Budimir es real. Muy bien Osasuna por fichar a personas antes que a estrellas”, escribía, que se dedica a la, en una publicación de Instagram donde explicaba la historia a modo de cómic.

Un episodio cotidiano, normal, alejado del ruido que suele envolver al mundo del fútbol. Lo ordinario se convierte en extraordinario. Un detalle que no hubiera trascendido de no ser por esa especie de agradecimiento de la familia. Budimir no buscaba repercusión, no va con su forma de ser. Y un hecho que se afronta con sigilo, sin publicitarlo, sin ser de cara a la galería, multiplica su valor. “Solo quiero que Budimir esté bien, que marque muchos goles y que le pongáis buena nota en el periódico”, bromeaba Mari Carmen..

A los pocos días, ambos se encontraron por la calle después del Espanyol-Osasuna, en el que marcó el croata tanto tiempo después. Viven en la misma zona. Esta vez fue ella la que se interesó por el estado de su ojo, zona en la que sufrió un fuerte golpe en Cornellà.