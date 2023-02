La historia impactó cuando se dio a conocer. En octubre, Predrag Spasic confesaba lo dramática que estaba siendo su vida con un sueldo precario de 400 euros como mozo de almacén. "Necesito ayuda, necesitaría un favor. Ayuda en el sentido económico. Ahora vivo al día. Estoy en una situación difícil, hay que ser muy fuerte para superar todo". El que fuera futbolista de Osasuna había caído en una depresión tras colgar las botas y entró en quiebra económica.

Asociación de Veteranos del Real Madrid, la camiseta que defendió antes de jugar en El Sadar, se puso en contacto con él para darle una ayuda, según informa Relevo. El fin fundacional de la agrupación es respaldar económicamente a los antiguos futbolistas de la entidad que atraviesan por dificultades probadas. Su director general es Isidoro San José.

“Estoy muy contento”, ha señalado Spasic sin querer exponerse mucho más al medio deportivo digital, que hace unos meses relataba su durísima situación. “Se me juntó todo y al final exploté. Soy orgulloso. Puede que ese haya sido mi error. Todo lo que me pasó me afectó mucho y no hablaba con nadie. Vivía en silencio, me encerré en mí mismo”.

Spasic jugó tres años en Osasuna después de su paso por el Real Madrid y su presencia no pasó inadvertida. Defensa de altura, fue fichado por Fermín Ezcurra por 50 millones de pesetas en 1991 y que jugó 88 partidos de Liga a las órdenes de Pedro Mari Zabalza. Era central y lateral izquierdo. Conectó con la afición, que le cogió simpatía. Pasó de jugar la UEFA a caer al descenso en 1994. No renovó en un cambio de ciclo del club y ahí comenzaron sus problemas. Tiene 57 años.