...Y en TVE solo dijeron dos veces “el” osasuna

Después de años de ausencia de Osasuna en las retransmisiones de TVE por su primera cadena, volvía el canal público a televisar a los rojillos. No estuvo Juan Carlos Rivero como narrador (no fue trending topic en Twitter, noticia), función que ocupó David Figueira, con el apoyo en los comentarios del Chapi Ferrer -ex barcelonista- y Carlos Marchena, ex jugador del Sevilla. Narraron y comentaron desde Madrid y sin exceso de pasión. De comentaristas próximos a Osasuna, nada.

Quizá la noticia de la retransmisión fue que entre los tres solo cayeron dos veces en aquello de “el” Osasuna. Hubo cierta equidad en las veces de se nombró a cada equipo: 123 veces Osasuna, 110 Sevilla entre la segunda parte y prórroga, teniendo en cuenta que Osasuna y Sevilla tienen 7 letras.

En la retransmisión aparecieron los duendes en el grafismo y Moncayola pasó a ser Mocayola.

Solo hubo una mención al empuje del Sadar. Se enamoraron del Chimy -“un ejemplo de superación en las lesiones”-, dijo Marchena. Calificaron de “maravilla” el gol de Abde. Alabaron la labor de Tajonar como “posible cantera de la selección, cosa que no puede decir el Sevilla, con solo dos jugadores de casa”, dijeron.

-“Perdón por mi ignorancia, ¿ha jugado alguna semifinal de Copa de Osasuna?”-preguntó Ferrer.

Una, le puntualizaron.

Y de postpartido de El Sadar, nada. Había que comentar el Barcelona-Real Sociedad.