El botellín mágico de Sergio Herrera: trabajo e intuición tras los penaltis contra el Betis

Sergio Herrera. En cuanto el árbitro, Alberola Rojas, señaló el final de los 120' todo el mundo sabía lo que iba a suceder. Lo intuían los aficionados rojillos, también los propios compañeros del portero e incluso los futbolistas del La tanda de penaltis en el Benito Villamarín tuvo un claro protagonista:. En cuanto el árbitro, Alberola Rojas, señaló el final de los 120' todo el mundo sabía lo que iba a suceder. Lo intuían los aficionados rojillos, también los propios compañeros del portero e incluso los futbolistas del Real Betis seguro que tenían en mente quién iba a estar bajo la portería.

Siempre hemos escuchado que las tandas de penaltis son suerte, auténtico azar. Pero en el fútbol, al igual que en la vida, pocas cosas son fruto del azar. Sergio Herrera ha detenido el 52% de los penaltis que le han lanzado desde que defiende la portería de Osasuna, eso casualidad no puede ser.

Si llegara la ocasión, había que estar preparados. Marcaron el Chimy, Budimir, Moncayola y Kike Barja con cuatro buenos disparos a la portería de Claudio Bravo. El técnico los había designado. En el sentido contrario, Sergio Herrera, también presente en ese ensayo del martes, sabía que llegaba su momento.

El de Miranda de Ebro y Richard Sanzol, entrenador de porteros, trabajan en la rutina, golpeo y dirección de los lanzadores rivales. Frente al Real Betis no hubo excepción.

Era un papel con el membrete del hotel de Sevilla pegado con esparadrapo en el recipiente de plástico. En él aparecían los nombres de los jugadores del Betis Willian José, Borja Iglesias, Guido Rodríguez, Juanmi, Miranda, Carvalho, Loren y Joaquín, algunos tachados al no estar en el campo ya.

"Trabajamos los penaltis antes de cada partido. El entrenador de porteros (Sanzol) me ha puesto en un botellín los últimos penaltis que había lanzado cada uno. Con eso y con intuición, al jugar mis cartas, ha salido bien", reconocía Herrera a los compañeros del Chiringuito.

Osasuna ha mostrado a través de sus redes sociales el botellín mágico, ese en el que aparecen las estadísticas de los lanzadores del Betis.

"Dibujo una portería en miniatura, allí señalo con círculos los penaltis que han marcado y con una X los que han fallado. Después juego mis cartas. Sí es verdad que de los que había puesto solo me he tirado hacia ese lado en el de Borja Iglesias, los demás los he cambiado todos (ríe)", decía.

La intuición y el juego psicológico también entran en escena. Herrera afirmaba también que a Loren le había señalado el lado izquierdo, porque él solía golpear hacia esa dirección con el empeine fuerte. "Como me has señalado ahí, he cambiado", le reconocía el delantero del Betis.

Al último de Guido Rodríguez, que se resbaló, no le hizo faltar intervenir puesto que se resbaló. La dirección iba en sintonía con la botella de Sanzol.

EL PENALTI DE CANALES

El penalti detenido al cántabro dio el pase a los rojillos y ahí también, al igual que con Loren, hubo un juego psicológico que en esta ocasión sí ganó el portero.

"En el de Canales he mirado el botellín para que él viera que estaba intuyendo su lado de seguridad. Le he señalado esa dirección, era un disparo cruzado, y por eso he ido luego hacia la derecha", explicaba.

Los lanzadores saben que los porteros, hoy en día, repasan con detalle sus rutinas y por eso mismo también juegan sus cartas. "Canales ha cambiado la dirección y me ha venido bien. Él lo ha tirado bien y por eso tengo mérito de haberlo parado", concluía.