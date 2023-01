Optimismo en el Barcelona tras presentar su recurso

El proceso por la posible alineación indebida de la azulgrana Geyse Ferreira en el partido de la Copa de la Reina que se disputó el pasado martes en El Sadar sigue su curso. Aquella misma noche, casi de madrugada, . Aquella misma noche, casi de madrugada, Osasuna confirmó que iba a presentar un recurso por entender que la futbolista brasileña no debía disputar aquel encuentro al estar sancionada por su expulsión en la edición pasada del torneo, cuando vestía la camiseta del Madrid CFF. Al día siguiente, la entidad rojilla confirmó su reclamación ante el Comité de Competición. Se abría entonces un periodo de cinco días para que el equipo contrario, el Barcelona, enviara su argumento para impedir cualquier sanción deportiva como la eliminación y el pase a los cuartos de final de las rojillas.

Como estaba previsto, los servicios jurídicos azulgrana esperaron a la fecha límite para dar un paso al frente y enviar su recurso a Competición. No han trascendido los argumentos aportados por la entidad catalana, aunque las fuentes consultadas confirman que hay cierto optimismo en el seno de la entidad. Portavoces del club de la Ciudad Condal se muestran “tranquilos” porque creen que hay “brechas” en el reglamento federativo a las que “aferrarse” para evitar la descalificación de la Copa de la Reina. Así lo recoge también la Agencia Efe: “Si pensáramos que no hay posibilidades de que prospere el recurso, no lo hubiésemos presentado”.

Por su parte, desde la RFEF confirman que el Juez Único de Competición -quien fallará- tiene los recursos de los dos equipos, que no son públicos. Prefieren mantenerse cautos, aunque reconocen que el conjunto azulgrana tiene difícil que su postura prospere. Se muestran, además, molestos de que la primera argumentación azulgrana, en el mismo estadio pamplonés, fuera que la sanción de Geyse no apareciera en el apartado de sanciones de la Federación, cuando sí lo recogía el sistema Fénix. “Pataletas” impropias de un conjunto como el catalán.

Mientras tanto, en Osasuna esperan con cierta tranquilidad la decisión definitiva, que podría conocerse a la largo de esta semana. El sorteo de la siguiente ronda tendrá lugar el próximo 3 de febrero. A partir de ahora, el Comité de Competición estudiará el caso y dictará su resolución, que será definitiva.

EL VILLARREAL, TAMBIÉN A LA ESPERA

De forma paralela, en un caso similar se encuentra el Villarreal y el Sevilla. La entidad amarilla también ha presentado un recurso por una posible alineación indebida del club andaluz al alinear a Nagore Calderón, quien fue expulsada con roja directa en el encuentro de pasada edición de la competición ante la UDG Tenerife. El partido se disputó el pasado martes y se saldó con derrota del Villarreal por 0-1. También se espera que prospere la reclamación local.