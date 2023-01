El club rechaza una propuesta del Hellas Verona por Budimir

Osasuna vive el mercado invernal con relativa tranquilidad, ya que no busca refuerzos y espera que no se produzcan salidas de sus jugadores importantes, por los que pide la cláusula de rescisión. En esta vorágine de llamadas, consultas u ofrecimientos ha aparecido el nombre desobre la mesa, ya que elha planteado la posibilidad de ficharle a través de una cesión. El club no ha profundizado en esta vía descartando su salida mediante los agentes del jugador.