La "increíble" noche de Diego Moreno

Diego Moreno era pura felicidad después del empate de SanMamés y su debut en Primera. El lateral de “Hace una semana estaba en el bar tomando un café con los amigos y ahora estoy debutando en Primera División”.después del empate de SanMamés y su debut en Primera. El lateral de Cintruénigo dijo haber sentido algo “increíble” al haber disputado sus primeros minutos en Liga tras jugar en la Copa del Rey ante el Nàstic.

“Estoy súper contento por haber puntuado en San Mamés, haber debutado en Primera y ver a mi familia después del partido”, relataba aún emocionado. El niño que llegó en alevines a Tajonar y fue quemando etapas hasta llegar al Promesas vio cumplido un sueño, el de defender el escudo del equipo de su tierra. Y además con un resultado positivo.

Diego Moreno completó los 94 minutos y fue de menos a más. El Athletic sometió a Osasuna en la primera parte y sufrió las internadas de los Williams. Tuvo gran trabajo para estar a la altura y tratar de parar la frenética velocidad de los intentos del Athletic, quizá uno de los rivales más temibles a los que se puede enfrentar un lateral. Apretó los dientes y después fue tomando el pulso. Mantuvo bien su posición, incluso se animó a asomarse en ataque.

LO SUPO DE VÍSPERA

“En el último entrenamiento antes del partido me imaginé que iba a jugar. No estuve nervioso hasta que ha llegado el partido, pero conforme avanzaban los minutos se ha pasado, he estado más tranquilo. Sabemos que marcar a los Williams es muy difícil, son muy verticales, tienen mucha velocidad, pero creo que defensivamente hemos estado muy bien. Hay que dar valor al punto conseguido”, valoraba en la zona mixta del estadio.

Un debut en la máxima categoría que no se imaginaba hace unos días. “No pasaba por mi cabeza, esto son palabras mayores. Hacerlo en San Mamés y puntuando no puede ser mejor. Hemos hecho un partido serio atrás. Ellos han dominado pero no han hecho tantas ocasiones, es un muy buen punto. Sumar aquí es muy difícil, aprietan mucho.”, incidió el lateral navarro tras el encuentro.

SU GRAN OPORTUNIDAD

Diego Moreno aseguró que se considera “un lateral ofensivo”, una virtud que no pudo mostrar porque “depende del partido”. “En Tarragona cuando se quedan con diez pude atacar y en el partido de hoy tampoco he podido atacar mucho”, comentó.

Con la baja de Nacho Vidal y Rubén Peña las próximas semanas se abre una ventana de oportunidad interesante para el jugador del filial, que acumula dos citas seguidas con el primer equipo. ¿Repetirá contra el Mallorca? “No pienso en eso, desgraciadamente es por lesión de dos compañeros que espero que se recuperen cuanto antes. No sé si voy a tener continuidad, no pienso en eso. Estoy contento”, sentenció.