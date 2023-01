Arrasate: "Ha sido un punto muy sufrido, le doy mucho valor"

Osasuna, se mostró muy satisfecho del empate logrado en San Mamés frente al un punto "muy sufrido" al que le da "mucho valor" porque "por momentos" el equipo local les ha "llevado al límite, sobre todo en la primera parte". Jagoba Arrasate , entrenador de, se mostró muy satisfecho del empate logrado en San Mamés frente al Athletic Club que les ha permitido sumaral que le da "mucho valor" porque "por momentos" el equipo local les ha "llevado al límite, sobre todo en la primera parte".

"En la segunda ha sido diferente e incluso hemos tenido al final la de Manu (Sánchez), pero no hubiera sido justo. Además hemos acabado con tres jugadores que empezaron con el Promesas y eso habla del valor de Tajonar", subrayó el técnico del conjunto rojillo.

Arrasate, además, se mostró "contento por la solidaridad" mostrada por sus futbolistas. "Tenemos que mejorar, es evidente que no estamos en nuestro mejor momento, pero después de la derrota en Anoeta el objetivo era pasar en Copa y competir con el Athletic y lo hemos conseguido. Hay cosas positivas hoy", incidió.

"Parte del plan se ha cumplido, aunque me hubiera gustado atacar más y dar sustos al Athletic. Peor no hemos podido. El Athletic en casa mete un ritmo altísimo y somete tanto al rival que si no eres fuerte física y mentalmente de tanto madurar al final caes. Y en eso hemos aguantado", concluyó.