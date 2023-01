Mar Torras: "Que nos abran El Sadar es algo muy bonito"

Habla suave y pausado, como es su fútbol. Porque si algo destaca Mar Torras es su elegancia en el terreno de juego. Cada vez que un balón llega a sus dominios en el centro del campo, algo bueno puede pasar. Llegó la pasada temporada y, aunque no se hizo con el puesto a la primera, dejó destellos de su calidad que este curso ha ratificado. Y de qué manera, porque además está acertada en la puerta contraria. Osasuna afronta estos próximos días un doble compromiso de campanillas, con el partido del sábado frente al DUX Logroño en Tajonar, correspondiente a la Primera RFEF, y el del martes contra el Barcelona, de la Copa de la Reina en El Sadar. El concurso de Mar será fundamental.

¿Con qué ilusión afronta este inicio de año tras el descanso nvaideño?

El parón siempre lo coges bien, porque tienes ganas de estar con tu gente, pero tienes ganas porque te entra el gusanillo del fútbol. Queremos seguir la dinámica en la que estábamos. Y qué mejor que en casa. Nos fuimos de vacaciones con un par de empates, con un sabor un poco agridulce, y ya tenemos ganas de empezar más fuertes que nunca.

Cualquier partido es motivante, pero ¿cómo se encaja volver y encontrarse con un doble compromiso ante el DUX y el Barça?

Con esta nueva liga, cualquier partido es un partidazo. Pero es verdad que justo ahora viene el DUX, un rival que conocemos y sabe competir. Tenemos la motivación de sacar los tres puntos. Y luego llega el Barça. Esta semana nos estamos centrando en el DUX, pero tres días después jugamos contra el mejor equipo del mundo. No nos enfrentamos a ellas, pero las vemos por la tele y las conocemos, sus jugadoras, sus números. Vamos con mucho respeto y mucha motivación en el contexto que se va a dar.

¿Resulta fácil concentrarse en el DUX, que al final es su liga, cuando se tiene la oportunidad de jugar después frente al Barcelona?

El primer partido que viene es el del DUX. La liga está muy viva, los puestos de arriba están muy competidos y queremos sacar los tres puntos. De reojo miramos el partido que viene a continuación, pero estamos súper metidas en el partido del sábado, olvidándonos entre comillas del Barça, porque llega luego.

¿A la futbolista le gusta más jugar en Tajonar, su campo habitual, o en el estadio, aunque no se llene?

Es verdad que en Tajonar estamos súper acogidas con la gente, pero que nos abran El Sadar es algo muy bonito. Afortunadamente, lo he podido vivir una vez y fue algo mágico. Tampoco sabes lo que te vas a encontrar, pero estoy ilusionada porque creo que al final la gente se va a animar y va a ir. Esperemos que nos sintamos tan acogidas como en Tajonar, que es nuestra casa.

Mar Torras se ha consolidado como titular y a su buen juego ha unido su faceta goleadora.

Estoy muy contenta -sonríe ampliamente-. Creo que cuando llegas a un equipo tienes que pasar por un proceso de adaptación y aprendizaje. Ahora mismo, estoy muy a gusto. He conseguido hacerme con un hueco y disfrutar. En el campo eso se ve. Todas disfrutamos y así lo siento. Ver que competimos y estamos ahí es una satisfacción muy grande.

Lleva cuatro goles, algo que no se exige a una pivote.

Cada temporada meto algún gol, pero sin protagonismo. Una jugadora es un estado de ánimo y cuando estás en racha hay que aprovecharlo. Dentro del campo estoy ayudando al equipo en ese sentido. No creo que sea suerte, sino trabajo y la ayuda del equipo, espero seguir aprovechando esta racha no habitual en mí.

¿Cómo es su vida en Pamplona?

Mis compañeras del año pasado se han ido, y este año comparto piso con Carmen, Arantxa y Celia. Yo ya tengo mi carrera de Ingenieria de Telecomunicaciones, mi máster, aunque no trabajo de lo mío, porque es complicado tener una jornada completa. Mi madre y mi hermana han creado una empresa con su marca y les ayudo desde aquí por las mañanas, porque me gusta estar entretenida.

Todo queda en casa.

Sí, soy muy familiar, aunque he sido la que he volado de casa. Me costó irme. Por eso aprovecho y cojo con ganas las vacaciones, no por dejar el fútbol, sino por estar con mi familia. Además nos gusta la Navidad y somos una familia numerosa. Hacemos el caga tío -costumbre navideña catalana- y lo celebramos todo. Pero luego volvemos aquí y ya entran ganas de jugar de nuevo.

¿Y le gusta conocer Navarra?

Me gusta disfrutar del tiempo libre, porque creo que es importante. Me gusta saber dónde vivo, visitarlo, y el día de mañana decir que conozco Pamplona.Me encanta dar paseos, hacer rutillas. El año pasado me moví un montón conPaula (Herrero, ex compañera de Osasuna ahora en el Racing). Estoy muy a gusto en Pamplona dentro y fuera del fútbol -concluye con una sonrisa-.