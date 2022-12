antesala de la visita a la Real Sociedad, un partido marcado en rojo por la estrecha relación entre equipos y aficiones. Se acabó la espera, amenizada por el trámite copero ante el Arnedo. Han transcurrido 53 días desde que el Barça remontó en Osasuna tiene 23 puntos y acecha las posiciones europeas. Tanto es así, que su rival de esta tarde, en Champions, está a solo una victoria de distancia. El Reale Arena ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’. El sabor a primera jornada impregna los corazones osasunistas en la, un partido marcado en rojo por la estrecha relación entre equipos y aficiones. Se acabó la espera, amenizada por el trámite copero ante el Arnedo. Han transcurrido 53 días desde que el Barça remontó en El Sadar para despedir la Liga con un sabor agridulce. Ha pasado tanto tiempo, por el Mundial de Catar, que hay que volver a mirar la clasificación para comprobar que. Tanto es así, que su rival de esta tarde, en Champions, está a solo una victoria de distancia. El Reale Arena ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’.

Vuelve a rodar el balón en el último día del año, el que será el epílogo de Roberto Torres. El capitán se despide del club de sus amores, donde ha permanecido 18 años, formando parte de la convocatoria. En la víspera de su adiós vivirá una tarde de emociones fuertes. El equipo quiere brindar un triunfo a uno de los iconos rojillos, una tarea nada sencilla teniendo en cuenta que este Osasuna nunca se ha impuesto a la Real Sociedad de Imanol Alguacil, una especie de bestia negra. Dos conjuntos que se conocen al dedillo por la infinidad de duelos cruzados en partido oficial y amistosos.

NACHO VIDAL, LESIONADO

Nacho Vidal, que padece una lesión muscular en el bíceps femoral, es la única baja tal y como confirmó Jagoba Arrasate. “Estará fuera alguna semana”, detalló. Se espera que continúe su bloque de garantías, ya con los mundialistas Abde y Budimir disponibles para el técnico y esperando su oportunidad.

Osasuna se desplaza con 23 futbolistas a San Sebastián, entre los que está el canterano Jorge Herrando, quien se consolida en el radar del primer equipo.

SIN MERINO, PERO CON OYARZABAL

La Real no podrá contar con Mikel Merino por acumulación de tarjetas amarillas, pero recupera a uno de sus grandes estandartes. Mikel Oyarzabal regresó a la lista nueve meses y medio después tras superar una grave lesión de rodilla.

Arrasate: “Hay que seguir como en el inicio liguero”

Jagoba Arrasate se mostró ilusionado ante esta 15ª jornada que volverá a poner en marcha el campeonato de Liga. Ve al equipo preparado. “No hemos arrancado de cero, hemos parado solo 10 días, es un reinicio. Puedo decir mil cosas por los partidos amistosos que hemos tenido, los entrenamientos, el partido de Copa, pero al final lo que vale es lo que hagamos ante la Real. Sí pensamos es que estamos preparados, pero hay un rival enfrente que tenemos que superar y eso no es fácil. Necesitaremos una versión muy buena”, comentó en sala de prensa.

“Hemos tenido tiempo para desconectar, para prepararnos y queremos afrontar la Liga con la mayor ilusión posible a pesar de que vamos a un escenario complicado, pero también sabemos que somos un buen equipo y tenemos ganas de demostrar que ese inicio liguero que hicimos no es casualidad y queremos darle continuidad”, agregó.

MEJORAR EN 2023

Arrasate calificó el 2022 que se acaba como un “año bueno en lo deportivo”, pero se mostró ambicioso en el mensaje para apuntar a los retos futuros: “Tenemos esa ilusión de que en 2023 sea mejor y vamos a pelear todos para que tengamos más alegrías. Pero vamos pedir salud, Osasuna”.

Imanol: “Están en un gran momento de forma”

Imanol Alguacil confirmó que Mikel Oyarzabal estará para ayudar al equipo y se ha felicitado por el buen momento en el que llega la plantilla a esta reanudación de la competición tras el Mundial. “El fisio me ha asegurado que Mikel está y que está para ayudar y aportar. Por lo que me ha dicho y por lo que he visto entre semana, está preparado, con muchas ganas y mucha ilusión. Seguramente no estará para 90 minutos, pero sí para ayudar”, afirmó Alguacil.

“Sabéis lo importante que es Mikel para mí, para el equipo y para los aficionados”, destacó el entrenador de la Real Sociedad, que también recordó que vuelve Aihen y Momo, por lo que tendrá a muchos jugadores disponibles, algo que no había sucedido en las semanas anteriores al parón. Las buenas noticias no ocultan sin embargo la dificultad que supondrá enfrentarse a Osasuna, un adversario al que ha elogiado Alguacil. “Es un equipo que lucha siempre, tanto en casa como fuera, y siendo un ‘derbi’, aún más. Jugamos ante un gran equipo”, dijo. Recordó que todos los partidos contra Osasuna han sido muy igualados. “Los pequeños detalles marcan y no va a ser diferente”, añadió.

Cree que su rival está “en un gran momento de forma”, que tiene “una muy buena plantilla, con un muy buen entrenador” y que por eso “lo están haciendo tan bien y están solo a tres puntos” de la Real Sociedad.