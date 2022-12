Osasuna da a conocer el procedimiento para cobrar la lotería del club premiada en el sorteo de Navidad

El C.A. Osasuna ha informado este jueves de que la semana que viene iniciará el pago de las participaciones de 301 euros, ya que en la misma había cuatro números resultando uno de ellos premiado con un quinto premio y otro con el reintegro. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria y únicamente a quienes figuran en la compra realizada como beneficiarios de dichas papeletas. No se permitirá por lo tanto dividir el premio entre varias personas salvo que así se hubiese realizado ya previamente la compra. Por lo tanto, quien comprase 4 papeletas a su nombre recibirá el premio correspondiente a esas 4 papeletas. ha informado este jueves de que lainiciará elde las participaciones de Lotería del sorteo de Navidad vendidas por el club y que resultaron agraciadas el día 22 con un quinto premio . Cada aficionado que disponga de una papeleta tendrá derecho a recibir, ya que en la misma había cuatro números resultando uno de ellos premiado con un quinto premio y otro con el reintegro. Los pagos se realizarán mediante. No se permitirá por lo tanto dividir el premio entre varias personas salvo que así se hubiese realizado ya previamente la compra. Por lo tanto, quien comprase 4 papeletas a su nombre recibirá el premio correspondiente a esas 4 papeletas.

Para poder llevar a cabo este procedimiento es el club el que, tras conversaciones con la delegación en Navarra de Loterías y Apuestas del Estado y con las entidades bancarias, cobrará el importe total de las 2.460 participaciones vendidas. En total, la entidad repartirá entre sus aficionados 740.460 euros. A partir de finales de la semana que viene, Osasuna comenzará a hacer transferencias a todos los agraciados hasta distribuir la totalidad del premio. No se abonará cantidad alguna en metálico y todo el reparto deberá quedar debidamente justificado mediante transferencia bancaria.

Desde este jueves, los agraciados comenzarán a recibir un correo electrónico en la misma dirección desde la que hicieron la compra de las participaciones. En dicho mail se les solicitará que aporten sus datos, el número de cuenta en el que desean que se realice la transferencia y una foto del DNI del premiado. Los premios, independientemente de la cantidad jugada por cada aficionado, no tributan a Hacienda, por lo que los agraciados recibirán 301 euros por participación sin descuento alguno. El coste de la transferencia bancaria será asumido por el club. Desde este jueves el club comenzará a recibir los datos y realizará la transferencias a partir de la semana que viene en orden de inscripción. No obstante, los agraciados tendrán tres meses, a contar desde el pasado 22 de diciembre, para dirigirse al club para reclamar su premio. Todos los premios no reclamados a partir de esa fecha pasarán a manos del club y serán destinados a la misma finalidad que tenía la lotería solidaria, es decir los planes formativos del fútbol base rojillo.

Cualquier duda sobre el procedimiento o problema al respecto será atendido en socios@osasuna.es, aunque los datos deberán llegar a través del formulario que se enviará por correo electrónico para facilitar así la gestión al personal de oficinas.