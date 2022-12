La furgoneta de la ilusión

La Copa es una competición de contrastes. Este miércoles juegan once contra once, pero las diferencias entreson evidentes. Como muestra, el esfuerzo de los nueve navarros para acudir a los entrenamientos y a los partidos. Media docena se desplaza en grupo en una furgoneta. Conducedesde Mutilva y hay parada en Estella. A veces allí se montan el segundo y el preparador físico,. “Quedamos para ir en una furgoneta que nos pone el club, algunos le llaman la Manjoneta”, explica entre risas el ariete del Arnedo. “Quedamos al lado del restaurante La Hacienda, allí me junto con dos compañeros y en la entrada de Estella quedamos con el resto. Una ruta curiosa”.