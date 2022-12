Isaac Manjón, ante el partido de su vida

Osasuna. Ya pasaba la edad sub 23 y no podía seguir en el filial. Se marchó el tren, que casi descarrila en Sabadell con él apoyando en la grada, pero no dudó en seguir firme una carrera que se ha convertido en una oda una oda al fútbol más puro. Mañana se enfrentará al equipo de su vida en el partido de su vida. No tiene dudas. En la temporada 2014-15, Isaac Manjón salió de Tajonar sin poder hacerse un hueco en el primer equipo de. Ya pasaba la edad sub 23 y no podía seguir en el filial. Se marchó el tren, que casi descarrila en Sabadell con él apoyando en la grada, pero no dudó en seguir firme una carrera que se ha convertido en una oda una oda al fútbol más puro. Mañana se enfrentará al equipo de su vida en el partido de su vida. No tiene dudas.

Tajonar es Azpilicueta, Goikoetxea, Javi Martínez, Mikel Merino, o Raúl García. Éxitos lejos de Osasuna. Pero también es Isaac Manjón e infinidad de nombres que portan con orgullo la bandera de la cantera rojilla. Algunos tocan el cielo y otros se quedan por el camino. Manjón, uno de los 9 navarros del Arnedo, se ha abierto paso en el fútbol modesto. El de hacer 1.000 kilómetros semanales para entrenar y jugar con la ilusión del primer día, el de marcharte de casa a las cinco de la tarde y volver a las once de la noche, el de sentirse pleno y feliz con las amistades forjadas en el camino.

El máximo goleador del rival copero empezó a jugar en el colegio Eulza de Barañáin y después pasó al Lagunak. Con 9 años fichó por Osasuna, donde estuvo 5 temporadas, hasta cadetes. Pasó por el Txantrea, la Mutilvera, el Betis de Valladolid y el Valle de Egüés, sus inicios en el fútbol senior, antes de regresar a Tajonar.

El atacante militó en Osasuna Promesas dos cursos, en el último mermado por una lesión importante de rodilla que frenó su progresión. No ha parado desde 2015 pasando por la Peña Sport, el Izarra, el Unionistas de Salamanca, el Calahorra, el Haro y el Arnedo, donde vive su segundo curso en el conjunto de Segunda RFEF.

¿Cómo son los días previos a la eliminatoria? ¿Es el partido de sus vidas?

Para mí sí que es el partido de mi vida, de mi carrera. Sin duda. Juego contra el equipo de mi tierra, del que soy aficionado. Es bonito y especial. Estamos viviendo estos días con ganas e ilusión. Queremos disfrutar de un día emocionante con la gente de Arnedo. Es un partido al que no estás acostumbrado contra un rival de Primera. Pero tenemos el mal sabor de boca de la liga, donde llevamos varias derrotas seguidas y hemos entrado en la zona del descenso. Tenemos ganas de la Copa pero también de centrarnos en la Liga, que es lo que nos da de comer a nosotros. Hay que revertir la situación.

¿Qué se va a encontrar Osasuna en Arnedo?

Es un campo de hierba natural, que evidentemente no estará como El Sadar, sino en peores condiciones. A nosotros nos gusta jugar desde atrás, intentamos elaborar, pero lo que no sé es si contra Osasuna haremos ese tipo de fútbol si nos aprietan bien. Igual hay que ser más práctico para jugar las bazas de otra forma. Hay que ser muy trabajadores y si damos la sorpresa sería una pasada.

Más allá del resultado querrán dar buena imagen.

Sí, queremos jugar de tú a tú y, si no podemos ganar, que las sensaciones del equipo y la gente sean que el Arnedo ha competido contra un equipo de Primera División. Queremos ponerlo difícil.

¿Qué supone este partido?

Es una pasada. He jugado 7 años en Osasuna en dos etapas diferentes. Me había enfrentado al Promesas con el Haro o el Calahorra, pero no es lo mismo medirte al filial que hacerlo contra el actual Osasuna de Primera División, tal y como está. Es un equipazo. Y encima nos enfrentamos en partido oficial. Es el más especial de mi carrera, sin duda.

¿Si marca lo va a celebrar?

j.c. cordovilla

No lo he pensado. Si marco lo celebraré porque no creo que a nadie le moleste y porque es un momento muy especial para mí. No sé ni cómo lo haría, igual ahora se lo dedicaría a mi hija. Soy el primer osasunista y no creo que moleste.

¿Qué recuerda de su infancia en la cantera?

Entré en Tajonar en futbito, en el último año. Jugábamos en Salesianos antiguo. Participé el torneo de Brunete, fue una gran experiencia. Son los recuerdos más bonitos que tengo en esas edades por enfrentarte a las mejores canteras y encima te televisan. Toda tu familia se desplaza a verte jugar. Lo recuerdo con muchísimo cariño.

¿Qué pensó cuando supo el rival en el sorteo de Copa?

Lo celebramos como si nos hubiera tocado el Manchester City. Después comentamos con los compañeros que otro rival que haya visto nuestra reacción no lo entenderán. Pero Osasuna cae bien en Arnedo y puede haber un gran ambiente, que eso para el club es interesante. Fue una alegría.

Usted es rojillo.

Sí, he sido socio muchos años y cuando fui futbolista senior no podía ir por coincidencia de horarios. He estado en la final de la Copa y en Sabadell, por ejemplo. Lo celebramos como si fuese la Champions. Era mi último año del Promesas y fui con mi cuadrilla. Había que ganar sí o sí. El club podía desaparecer, desde dentro ya veíamos que las cosas estaban mal. Salió bien por suerte.

El club ha evolucionado relativamente rápido.

Ha sido un cambio brutal. Seguramente tenemos uno de los estadios más bonitos de la Liga, aunque no lo sea por capacidad de aforo. Y yo no había visto nunca a Osasuna a este nivel futbolístico. En la última época europea creo que no se hacía un fútbol así. Creo que puede luchar por meterse en la Europa League, tiene opciones serias.

Ha visto mucho a Osasuna. ¿Ha detectado debilidades?

Si hay un equipo complicado de Primera que te puede tocar para jugar en un campo como el nuestro, peor a lo que están acostumbrados, el más difícil para competir es Osasuna. Se van a adaptar muy bien. Tienen a los centrales que quizás mejor vayan de cabeza: Aridane, David, Unai... Vienen del barro y saben ese fútbol. Arriba Kike García, Chimy... No son jugadores con un perfil tan jugón como otros. Va a ser complicado que yo como delantero gane un duelo aéreo. Son máquinas.

Tajonar es una fuente inagotable.

Hemos salido muchos jugadores. Por ejemplo, me quiero acordar de Ekhi Senar y de Paris Adot. Son dos jugadores producto de Tajonar que han coincidido conmigo y que han hecho su carrera. Paris está en la Ponferradina en Segunda siendo importante y Ekhi ha estado en el Real Unión y sigue su carrera en el Alfaro. Jugadores de Tajonar que han tenido que trabajar mucho.

Coincidió con Kike Barja, Unai, David García y Juan Pérez.

Estos días he hablado con Kike Barja, hemos puesto en contacto a los delegados de los dos equipos. Hemos comentado el partido. Me dijo que no les apetece salir en los telediarios con que se van de la Copa. Le he dicho que lo veo complicado, pero vivimos de esa ilusión. Lo intentaremos. Al final del partido le pediré la camiseta a Kike. Quiere mi camiseta, no sé si para pasar el polvo (ríe). Se la daré, le hace ilusión tenerla. Igual me toca pagarla (bromea).

¿Tiene la espina de no haber llegado a la elite?

Me he movido por donde me ha llevado la trayectoria futbolística. He conocido otras ciudades y a muchísima gente. Me quedo con esas cosas que me ha dado el fútbol, aparte de conseguir que tu pasión sea tu profesión. No he ganado millones de euros ni he jugado en Primera pero he podido vivir, y lo sigo haciendo, de lo que me gusta. Me doy por satisfecho con toda mi trayectoria, estoy muy orgulloso.

¿Cómo valora su carrera?

Siempre he querido llegar a lo más alto de mis posibilidades. He tenido la suerte de disfrutar del fútbol y vivir de ello hasta el día de hoy. Para mí es un privilegio, soy un afortunado. Pasé por Tajonar, llegué a jugar algún amistoso con el primer equipo y otros estando en el Promesas. He hecho mi camino por otro lado. Siempre he sido muy trabajador y comprometido. Nunca he sido un virtuoso del fútbol, pero con los años me he ido haciendo futbolista. He basado mi trabajo en ser sacrificado, me he cuidado mucho y he respetado la profesión.

¿Le queda cuerda?

Sí, aunque es verdad que con el paso de los años el fútbol de cada uno va cambiando y te vas adaptando. Quizás corres menos pero mejor y también aprendes tácticamente. Me quedaría con el Isaac Manjón de todo lo que sabe ahora pero con la chispa de cuando tienes 19-20 años. Voy a cumplir 32 y sé mucho más de fútbol que antes. No he llegado a lo más alto pero sigo disfrutando del fútbol como el primer día.

¿Y después del fútbol qué le espera?

De momento lo compagino con ser padre, que quita tiempo, aunque doy las gracias a mi mujer (Andrea) por poder dedicarme al fútbol y al emprendimiento. Hace dos años fundé con Ion Echaide, también ex rojillo, una marca de moda sostenible y ecológica: ‘Not Afraid Brand’. Tenemos tienda online y vamos a diferentes market que se celebran en varios puntos. Tengo otro proyecto que funcionará próximamente, una lavandería de autoservicio en Barañáin. Son cosas con las que quiero ir mirando a mi futuro.