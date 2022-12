Aimar Oroz sí pudo con el 'parapenaltis' Bono

Aimar Oroz el pasado 12 de agosto tras darle la victoria desde los once metros a Osasuna ante el Yassine Bounou 'Bono'. "El Chimy me ha dejado el balón, se lo agradezco mucho. Me ha deseado mucha suerte y me ha dicho que iba para dentro". Estas fueron las declaraciones deel pasado 12 de agosto tras darle la victoria desde los once metros a Osasuna ante el Sevilla . Oroz expresaba la felicidad de aquel que anota su primer gol en Primera frente a su afición, consigue los tres puntos y supera desde el punto de penalti a uno de los porteros más certeros:

En las últimas horas el portero marroquí se está llevando todos los focos del Mundial. Y no es para menos. En la tanda de penaltis frente a España detuvo los lanzamientos de Carlos Soler y Sergio Busquets. Además, y aunque el balón se fue al palo, también adivinó la dirección del de Pablo Sarabia.

Ahora, con perspectiva, todavía adquiere mayor relevancia la sangre fría que tuvo Aimar Oroz en El Sadar con 1-1 en el marcador. No era el Mundial, no disponía de la misma atención televisiva, pero el joven de 21 años se convirtió en uno de los pocos que ha sabido superar a 'Bono' desde los once metros. De hecho, en el lanzamiento de Oroz llega a tocar el balón antes de terminar dentro de la portería.

En las últimas dos temporadas el portero del Sevilla ha recibido en contra, en partidos oficiales, 12 penaltis. El balance es el siguiente: 5 fallados y 7 goles anotados por el rival. Son números que demuestran lo complicado que resulta superar al marroquí.

PENALTIS FALLADOS ANTE BONO

22/23 José Gayà (90')

​21/22 José Luis Morales (71')

​21/22 Mikel Oyarzabal (27')

​21/22 Luka Sucic (37')

​21/22 Karim Adeyemi (13')



PENALTIS ANOTADOS A BONO

22/23 Joselu (45')

​22/23 Aimar Oroz (74')

​21/22 José Luis Morales (22')

21/22 Mislav Orsic (65')​

​21/22 Joselu (45')

​21/22 Jonathan David (43')

​21/22 Luka Sucic (21')

Luis Enrique elogió al navarro a través de Twitch. "Me gusta mucho. Ha irrumpido en Osasuna y aporta cosas detrás del punta muy interesantes. Con nosotros podría ser un interior o un extremo viniendo a recibir por dentro. Es un jugador muy interesante", declaró el asturiano. Hace tan solo una semana,. "Me gusta mucho. Ha irrumpido en Osasuna y aporta cosas detrás del punta muy interesantes. Con nosotros podría ser un interior o un extremo viniendo a recibir por dentro. Es un jugador muy interesante", declaró el asturiano.

Quién sabe qué hubiera sucedido si el bueno de Aimar Oroz hubiera tenido la oportunidad de volver a superar a 'Bono' desde los once metros. Lo que está claro, es que al canterano rojillo no lo hubiera temblado el pulso tal y como demostró en Liga el pasado mes de agosto.