Está llamado a hacer cosas muy importantes. Es uno de los jugadores de moda en la Liga, pero permanece ajeno a toda ese aluvión de elogios. Después de su espectacular partido contra el Sevilla, en el debut liguero, Aimar Oroz lo celebró en la sociedad de Arazuri con sus amigos y al día siguiente fue a la piscina de su pueblo con normalidad. Había reventado la puerta del primer equipo. Titular en El Sadar y gol de la victoria. Un sueño. Le sorprendió que los jóvenes que antes le saludaban le miraban con admiración. No lo concebía. Porque él resta importancia a todo lo que está consiguiendo. Solo piensa en salir al verde y disfrutar.Es uno de los jugadores de moda en la Liga, pero permanece ajeno a toda ese aluvión de elogios.

Aimar es muy de Osasuna. Muy de su tierra. Muy fiel a los suyos. Muy de Arazuri. Muy cercano y normal, como demuestra en la charla con este periódico tras el entrenamiento de este jueves. Se muestra introvertido y espontáneo.

Curtido en Tajonar, y blindado con una cláusula de 28 millones, dijo ‘no’ a clubes importantes siendo un niño. Ha llegado su momento después de un trabajo paciente que ha hecho emerger ese talento innato. El 27 de noviembre cumplirá 21 años. Pero es que no mira más allá del partido contra el Celta. No se regodea en su momento idílico. No piensa más de la cuenta. Fútbol y solo fútbol. Y quizá sea la clave de su éxito.

¿Aimar Oroz había soñado con esta irrupción?

Sí que te lo puedes llegar a plantear, sueñas que puedes marcar un gol en El Sadar. Trabajas para ello, pero lo ves muy lejano. De un día para otro he pasado a estar en la grada como un aficionado más a estar en el campo defendiendo el escudo. Siendo de aquí defiendes a todos los navarros, a tus colegas, a cualquier conocido. Es una responsabilidad mayor, pero cuando saltas al campo quieres darlo todo y no piensas en ello.

¿Se imaginaba tener este papel cuando empezó la pretemporada?

Empecé una pretemporada algo más especial por las opciones de quedarme e intenté darlo todo. No me esperaba ser titular el primer día contra el Sevilla ni todo lo que ha venido después la verdad. No esperaba tener este papel en el equipo.

Vayamos a ese primer día. Había aparecido en dos partidos anteriores (Córdoba y Mallorca) pero llegó su estrena en Primera de titular en El Sadar y marca contra el Sevilla.

Realmente lo considero mi debut. Ni en sueños saldría como salió. Victoria, meter el 2-1 delante de todo el mundo, entre los que estaban mis amigos y mi familia, y contra el Sevilla, que es un gran equipo.

No lo olvidará.

Probablemente haya sido el día más emotivo, viví un cúmulo de emociones increíbles. Cuando me cambiaron, en el banquillo no se me saltaron las lágrimas de milagro.

Después de ese primer gran día se ha asentado en el primer equipo e incluso fue citado con la sub 21.

Me llamó la sub 21 y me hizo mucho ilusión porque nunca he estado en la selección. No pude ir por el tobillo. A ver si hay suerte y puedo ir una segunda vez.

Empezó en la ikastola Sanduzelai, pasó al San Juan y de ahí a Osasuna, donde lleva 9 temporadas.

Sí, y fui quemando etapas. Desde el primer momento me cuidaron y me valoraron mucho. Llegué al Promesas, donde he estado cuatro años para madurar y crecí mucho.

Saltó enseguida al filial.

Jugué en juveniles un año en Liga Nacional y algunos partidos en el División de Honor, pero el segundo año me quedé en el Promesas tras hacer la pretemporada. Santi (Castillejo) confió en mí.

¿Qué importancia ha tenido Santi Castillejo?

Tengo muy buena relación, se ha portado muy bien conmigo. Ha hecho mucho por mí.

¿Cómo fue esa decisión de pasar al Promesas directamente?

Nos reunimos con mis padres y Cata. Mi madre no estaba del todo de acuerdo porque me iba a perder clases al entrenar de mañana. Estaba en 2º de Bachillerato. Pero salió así. Iba dos horas a clase, después a entrenar y luego volvía a clase. Acabé reventado.

Tuvo que tener paciencia. Pasaron dos años desde que jugó contra el Mallorca hasta que volvió a participar con el primer equipo.

Mi objetivo era estar con el primer equipo pero se dieron circunstancias un poco irreales para que jugara. Fueron apariciones.

¿Y usted mismo veía que le faltaba aún para dar el nivel?

Sí, creo que sí. En ese momento no estaba preparado como lo puedo estar ahora.

¿Qué ha cambiado?

He trabajado fuera de Tajonar bastante para ganar físico, eso ha sido muy importante.

Más el rodaje con jugadores de Primera.

Aprendes mucho con gente de primer nivel, me valoran y estoy agradecido.

A su talento ha añadido buenas condiciones físicas.

Sí. Desde que llegué al Promesas hasta ahora creo que he ganado unos 10 kilos. A la hora de ir a los duelos, controlar, el choque… Se nota. Cada día el fútbol es más físico. Si no estás preparado, por mucho talento que tengas, es muy difícil alcanzar el éxito.

¿Piensa en el futuro?

Me centro en el día a día. Intentamos ganar cada partido y sueño con lograr algo grande con Osasuna.

El equipo tiene buenos mimbres.

Esta temporada hemos empezado bien y creo que tenemos equipo para hacer cosas bonitas.

¿Se ve mucho tiempo en Osasuna?

Tengo contrato cuatro años. Soy un aficionado más de Osasuna y sí que veo mi futuro en casa. Me siento valorado. Tengo que devolver al club todo lo que me ha dado.

¿Aimar tiene margen de mejora?

Sí, sí. Veo que puedo mejorar cada día. Pelearé por ello. Por ejemplo, me gustaría hacer más goles. Ese es un reto.

Hace años tuvo ofertas de clubes importantes y las rechazó. También ha apostado por Osasuna.

Sí. Es verdad que tuve alguna oferta, pero era muy pequeño. No me veía fuera de aquí. Mis padres desde el primer momento me lo plantearon y fue mi decisión. Me quise quedar y ellos me apoyaron.

¿Quiénes han sido sus referentes tanto en Osasuna como fuera?

Me fijaba mucho en Fran Mérida. Patxi Puñal también era un ídolo. De fuera, Messi e Iniesta. Y me gustaba Ronaldinho.

Ahora será un espejo para quienes vienen por debajo. ¿Qué consejo le daría a un canterano?

A todos les digo lo mismo: que disfruten, que sean ellos mismos y que expriman el día a día.

¿Eso le ha funcionado a usted?

Hay que tener mucha paciencia, el fútbol es un mundo complicado. Muchas veces queremos correr demasiado y hay que pararse para seguir hacia adelante. No hay que tener prisa. Si las expectativas son muy altas igual el chaval quiere llegar ya. A mí me vino bien, por ejemplo, aguantar unos años más en el Promesas cuando estaba entrenando con el primer equipo.

Ha formado una pareja interesante con Moi Gómez.

Moi y yo nos entendemos muy bien, disfrutamos jugando los dos. Si Moi y yo disfrutamos, creo que el equipo puede disfrutar también.

¿Qué impacto ha tenido Jagoba en su fútbol?

He aprendido con Jagoba, me ha enseñado mucho y le estoy muy agradecido por la confianza.

Destaca su aportación con y sin balón.

He crecido defensivamente, he mejorado conceptos y el físico me ayuda a ello.

¿Se marca objetivos individuales?

No. No me marco ningún objetivo. Solo pienso en el próximo partido.