Nacho Monreal: "Estoy muy orgulloso de Azpi"

Nacho Monreal volvía a casa. Visitó el jueves 30 de noviembre Pamplona para recoger la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de Navarra. Asentado con su mujer y sus dos hijas en Madrid, el que fue defensa internacional respondía ese día a las preguntas sobre la selección española y al jugador que más conoce: su gran amigo César Azpilicueta, con el que tantas vivencias compartió durante su carrera, que dio por finalizada el pasado verano a los 36 años.

¿Está siguiendo el Mundial? ¿Qué le parecen Azpi y España?

Estoy súper contento. Con Azpi, como bien sabes, tengo una súper buena relación. Es su tercer Mundial, es un jugador que a pesar de que pasen los años siempre está ahí, sigue estando en la élite, es capitán del Chelsea... Estoy súper orgulloso de él. Y en cuanto a la selección española, es la que más me está gustando. de ahí a ganar hay un mundo, porque hay selecciones como Inglaterra, Francia, Brasil... pero España es la que mejor fútbol está practicando de todas y ojalá levante la segunda copa del mundo -la entrevista se realizó el jueves, antes del Japón-España-.

¿Qué ha sido de Nacho desde que anunció su retirada.

El cuerpo dijo basta y lo único que hice es escucharla. Ahora estoy muy volcado en mi familia y en otros proyectos que había ido dando forma estos años. Ahora lo veo desde la tele, voy a campos... Han sido muchísimos años, he conocido mucha gente, amigos, y no quiero perder ese contacto.

¿Qué es lo que más echa de menos?

El día a día, la rutina en buen sentido, ir a entrenar, juntar con compañeros, contarte cómo van las cosas. Competir también pero menos. Ya tienes una edad y el cuerpo no responde como cuando eres joven.

¿Qué le pasaba a su cuerpo?

Sobre todo la rodilla. Me encontraba con muchas ganas, era competitivo, pero empecé con un problema de cartílago que los médicos me dijeron que era más grave de lo que parecía, no le conseguimos dar la vuelta, terminé por operarme y la operación no me quitó los dolores por completo. Cuando la rodilla no te sigue, te sientes inútil dentro del terreno de juego y tienes que parar porque no estás al nivel que se necesita.

Recibió mucho cariño.

Sí, lo he sentido desde mi debut con 20 años. He sido una persona muy normal, nada extravagante, siendo cercano a la gente. Y el cariño que recibí fue maravilloso, incluso de compañeros que llevaba años sin ver, eso te hace sentirse orgulloso.

“Osasuna es mi equipo, ojalá terminen en Europa”

También tuvo palabras Nacho Monreal para el que dice que es su equipo, Osasuna.

Hace muchos años que se fue de casa, pero ¿sigue a Osasuna? ¿Cómo lo ve?

Por supuesto que sigo a Osasuna, es mi equipo, es el equipo de mi casa, el que con 13 años me dio la oportunidad y me enseña todo lo que sé. Y con 20 años me hace debutar en Primera y en Champions League. Me alegro mucho de sus éxitos. Ha habido altibajos, pero llevan dos años muy buenos, este año especialmente están que se salen. Ojalá terminen en Europa, sería lo ideal. Está difícil pero están haciendo méritos para conseguirlo.

También estaba difícil cuando fueron con usted...

El fútbol da muchas vueltas, hay años que parece que tienes plantilla para pelear y estás en puestos de descenso, y otros que el objetivo es mantenerse, que es el de Osasuna, pero están haciendo las cosas muy bien.