Osasuna inicia una Copa donde quiere llegar lejos

La profundidad de la plantilla y la situación clasificatoria ofrecen esta vez esa garantía. Comienza la aventura en Fuentes de Ebro (16.00 horas, Movistar) contra un rival de sexta categoría, el último esfuerzo antes de las vacaciones. Se espera a jugadores que no salieron de inicio contra el Barcelona, lo que no quita que sea un "once muy competitivo". Era un mensaje que se estaba transmitiendo desde el club en conversaciones privadas. Y, ayer, Jagoba Arrasate se encargó de dar voz pública al objetivo. Osasuna se marca como reto llegar lejos en la Copa.

“Estoy muy contento con la plantilla que tenemos y la situación en la tabla nos permite tener la Copa como uno de los objetivos. Esperemos que el viaje sea largo. La primera estación es mañana. No queremos ningún susto”, remarcaba el técnico, que habló de “llegar lo más lejos posible” poniendo en el horizonte el templo rojillo. “No te voy a engañar. Creo que es hora de traer un partido a El Sadar. Tenemos que empezar bien y ojalá tener una Copa que nos enganche a todos. Si podemos jugar en El Sadar, será señal de que estamos cerca de algo bonito”.

Arrasate reconoció que tiene una espina clavada. “Sí, porque a mí también me gusta. El primer año toca en Segunda y la Copa no está diseñada para los de Segunda. En Primera, nos elimina la Real y, después, los momentos no nos han acompañado para ir con todo. Ojalá este año sea grande”, deseó, recordando los dos últimos episodios. “Estamos en un momento en que podemos afrontar la Copa de diferente manera. A todos nos hace ilusión, a la afición entiendo que le haga también, pero los momentos son los momentos. Nos toca Girona y teníamos que ganar a los tres días sí o sí al Cádiz. Y el año anterior vas a Almería con una plaga de lesiones. Este año es diferente y tenemos que intentarlo”.

TOMÁRSELO EN SERIO

El Fuentes es un equipo de la Regional Preferente de Zaragoza, una categoría por debajo de la Tercera RFEF. La ilusión en la localidad maña es máxima. Se ganaron el derecho de jugar contra un Primera al eliminar precisamente al Amigó en Mutilva en la ronda previa. “Somos superiores y tenemos la obligación de refrendarlo ante un equipo que sabemos que vivirá el partido de sus vidas. Estarán contando los días hasta que llegue el día. Eso es lo bonito de la Copa. Somos partícipes de eso”.

Osasuna ha seguido la misma rutina que emplea para cada partido. Ayer se analizó al rival en vídeo, diseccionado de los partidos contra el Amigó y del playoff de la temporada pasada. “Hemos hecho hincapié en qué tener que hacer nosotros para que se manifieste esa superioridad. Además, con Rubén Berrogui (el analista) hemos analizado las características de cada uno y de cómo son en equipo. Contra nosotros, se pueden proteger más. Es cuestión de saber dónde vamos, contra quién y qué tenemos que hacer”.

Se jugará en césped artificial. En la memoria, perdura el mal inicio de una eliminatoria de similar contexto. “Tengo muy en mente el primer tiempo contra el San Agustín que estuvimos mal. Darío hizo alguna parada. Luego se manifestó la superioridad en el segundo tiempo. Cuando cambia el césped y el contexto, tenemos esa experiencia. Si queremos hacer una Copa buena, tenemos que pasar por eso”, dijo Arrasate.

La lógica dice que el Fuentes tratará de replegarse. “Sería lo normal que se metieran atrás, pero tenemos argumentos para implantar nuestro ritmo y señas de identidad. Nos interesa que el partido sea de una dirección. Estamos encantados de ir a Fuentes de Ebro, es lo bonito de la Copa, pero tenemos un objetivo y pasar”.

Arrasate concluyó sobre lo que espera de sus jugadores, algunos no habituales: “Quiero ver seriedad, rigor y ganas de pasar, ganas de que podemos hacer una Copa buena. No espero nada porque los veo todos los días, pero es una manera de mostrarse y seguro que veré cosas que me van a agradar”.

El salto de Herrando, que será titular

Jorge Herrando (2001) jugará su primer partido oficial como titular con Osasuna. Hace un par de años se estrenó también en Copa, contra el modesto Tomares en La Cartuja de Sevilla, jugando 19 minutos. Será su tercer choque en el torneo del KO ya que la campaña pasada disputó una ronda con el Logroñés contra el Llanera asturiano. Arrasate valoraba la evolución del defensa del Promesas. “Estoy muy contento con Jorge. La cesión le vino muy bien. Este año está haciendo las cosas muy bien. Él y todo el Promesas. El contexto es diferente porque cada domingo está mucho más exigido. Ha dado un paso adelante. Lo queremos ver. Mañana jugará de inicio”, confirmó el técnico, que también desveló la titularidad de Juan Pérez y de Roberto Torres. Sobre el de Arre, reflejó: “Está entrenando bien. No está jugando seguramente mucho. Está preparado y con muchas ganas. Mañana, que salte con el brazalete nos hace ilusión”.

J.P. Urdiroz

Claves

22 jugadores convocados

Jagoba Arrasate podría formar con un once titular con futbolistas que no jugaron contra el Barcelona, tipo Juan Pérez; Rubén Peña, Aridane, Herrando, Manu Sánchez; Torres, Darko, Pablo Ibáñez, Barja; Kike García y Budimir. También han sido citados Aitor Fernández, Nacho Vidal, Juan Cruz, Unai García, David García, Torró, Moncayola, Rubén García, Moi Gómez, Aimar y Chimy. “Es un once muy competitivo. Están preparados y con ilusión. Confiamos en todos”.

Herrera y Abde, las únicas ausencias

Sergio Herrera no entró en la lista porque sigue recuperándose de las molestias de la rodilla y la superficie de hierba artificial no le favorece. Ez Abde está prácticamente recuperado de la lesión muscular, pero no forzará ante el Mundial.

Televisado en Movistar y Munuera de árbitro

El partido será ofrecido en directo a las 16.00 horas en Movistar. Juan Luis Munuera Montero (Comité de Andalucía) se encargará del arbitraje.

Budimir quiere jugar en Zaragoza

Arrasate dejó entrever que Ante Budimir jugará. “Ya sabéis cómo es, todo lo que sea jugar y si puede hacer goles... Es la mejor preparación para el Mundial. No es arriesgar, todo lo contrario”. El entrenador se alegró de la doble citación para Qatar. “Es una experiencia increíble para ellos. Para Osasuna es muy importante que dos jugadores puedan participar en un evento así”.

Lleno (3.000 personas) y hierba artificial

El terreno del San Miguel de Fuentes de Ebro es de hierba artificial. “Lo cambiaron hace un año, supongo que estará bien. Puede haber algo de viento. Pero no quiero hablar de eso porque son excusas. Tenemos que pasar y ya está. Es la obligación se ponga el partido como se ponga”, dijo Arrasate. El pueblo, a 27 kilómetros de Zaragoza, tiene 4.600 habitantes y con la ampliación de las gradas habrá lleno con 3.000 espectadores. Las localidades valían 12 euros (25 euros para no socios). Osasuna tenía 175 entradas para vender.