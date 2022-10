Osasuna pondrá a la venta este jueves las entradas del partido contra el Barcelona

F. C. Barcelona, proceso que se realizará íntegramente en la página web. Este jueves, 27 de octubre, a partir de las 9:30 horas, comenzará la venta de entradas para el encuentro ante el, proceso que se realizará íntegramente en la página web.

Los socios y miembros del carnet ‘Soy Rojillo’ podrán comprar entradas, de forma preferente y, en esta ocasión, con un descuento especial del 20% sobre el público general, hasta el próximo martes 1 de noviembre a las 9:30 horas. El club recuerda que el partido está incluido en el abono de temporada.

De este modo, desde este jueves y hasta el martes 1 de noviembre a las 9:30 horas, la venta quedará reservada a estos colectivos con preferencia. A partir de ese momento se abrirá la venta las entradas al público general.

El encuentro se celebrará el martes 8 de noviembre a las 21.30 horas. Las oficinas no despacharán entradas hasta el día del encuentro, por lo que la compra únicamente se podrá realizar a través de la página web del club hasta los prolegómenos del partido. El martes 8 de noviembre las taquillas del estadio abrirán desde las 19:30 horas.

Los socios y titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ podrán comprar hasta un máximo de 2 entradas por carnet durante el período de venta anticipada a través del ‘Área del Socio’. Los titulares del carnet ‘Soy Rojillo’ disfrutarán del 20% de descuento si adquieren sus entradas entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre al igual que todos los socios, pero no podrán solicitar el descuento del 50% que les corresponde en dos partidos al estar este fuera de la promoción.

LA CESIÓN DE ABONOS SE ABRIRÁ EL MARTES 1 DE NOVIEMBRE

La cesión de abonos se abrirá el martes 1 de noviembre a las 9:30 horas y permanecerá abierta hasta las 20:30 horas del martes 8 de noviembre, una hora antes del comienzo del encuentro. En caso de que la entrada de un socio adulto sea vendida, el socio percibirá el 50% del importe de la misma, mientras que el socio de otras categorías percibirá el 30%. Estos importes se irán acumulando hasta el final de la temporada, momento en el que el socio podrá elegir si quiere recibir un ingreso por el total de la cantidad acumulada si no renueva como socio o prefiere que se le aplique esa cantidad como descuento en la renovación del carnet de la próxima campaña.

CONVERSIÓN DE ABONO BONIFICADO A ENTRADA DE ADULTO CON SUPLEMENTO

Asimismo, desde mañana también estará activa una de las novedades de la temporada 2022/23: la conversión de un abono de precio reducido (+65, Sub 23, Sub 17, Sub 14 y Txiki) a una entrada de adulto a través del pago de un suplemento. Los interesados en acogerse a esta medida podrán hacerlo presencialmente en las oficinas del Club Atlético Osasuna (9:30-13:30 y 16:30-19:30 horas de lunes a jueves y de 9.30 a 13.30 el viernes). El suplemento para convertir el carné de precio reducido a entrada de adulto para el partido ante el F. C. Barcelona será de 40 euros en todas las localidades a excepción de Palco Tribuna Preferencia, que será de 60 euros, y de zonas VIP. El club recuerda que esta temporada los carnets de precio reducido solo se pueden utilizar por parte de adultos cuando el partido sea en lunes. Es decir, para este encuentro un adulto no puede utilizar carnets de precio reducido.

LOS ASIENTOS PREMIUM, DISPONIBLES PARA LA COMPRA ONLINE

Esta temporada, los Asientos Premium de El Sadar (sector 400) estarán disponibles para su compra en la página web. Estos asientos están ubicados en Grada Lateral del estadio y cuentan con una perfecta panorámica del terreno de juego, además de estar dotados de butacas acolchadas y acceso al bar Premium desde antes y durante la disputa del encuentro. La localidades de la Zona Premium costarán 180 euros para este partido.