"Llevamos solo 7 jornadas. Hay que disfrutar del momento y seguir. Ojalá seamos capaces de seguir en esta línea que el equipo transmite buenas sensaciones", aseguró en relación a la buna racha del equipo.

Tras el merecido empate de los rojillos contra el Real Madrid , el técnico rojillo explicó: "Teníamos la idea de tener personalidad y creo que once para once fue un partido equilibrado". Arrasate también quiso destacar en la entrevista el tanto conseguido por Kike García : "No es la primera vez que Kike García hace un gol así".