le ha venido todo de golpe. El reto cuando comenzó la pretemporada partía con una doble variante. Por un lado, recuperar la identidad en El Sadar . Y por otro, almacenar el mayor número de puntos posibles antes del parón de noviembre. El inicio no ha podido ser mejor. Dos triunfos en estas dos primeras apariciones en casa y esa sensación de que se puede estar edificando una temporada ilusionante. Vencieron los rojillos esta vez al Cádiz , inferior en armas, propuesta y pegada, pero peligroso cuando olió la sangre. En realidad, no fue la tarde más redonda entre desajustes que corregir y concesiones, pero hacía cuatro décadas que no se despegaba con semejante fuerza. Algo estará cambiado, hasta los penaltis. En este caso, no hubo discusión. Porque lo eran. Mateu Lahoz, el árbitro de los gestos y que más se deja notar, los señaló sin mover las pestañas. Chimy Ávila fusiló por alto a Ledesma pasada la media hora y, en la recta final, Kike García sentenció también desde los once metros. Entre medio, una expulsión que tumbó al Cádiz. La de Alarcón. Igualmente justa. Felicidad en El Sadar a pesar de los sustos.