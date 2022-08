Osasuna, paciente con el extremo

“Quizás solo un extremo”, respondía Braulio Vázquez en El Sadar en los minutos previa al Osasuna-Sevilla cuando se le preguntaba por la pieza para completar el puzzle. El director deportivo razonaba la postura a las cámaras de Movistar. “Pero si consideramos que a lo mejor no es lo que buscamos, no lo haremos. Vendrá si hay algo que realmente creemos que puede sumar. Si no, estamos preparados y listos para competir”.