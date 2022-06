Osasuna activa el radar sobre Abde

Al club le gusta su perfil. Encajaría perfectamente en lo que quiere No serán pocos los aficionados rojillos que sepan quién es. En el pasado Osasuna Barcelona en El Sadar fue uno de los grandes destacados por su continuo desequilibrio. Se trata del azulgrana Ez Abde, un extremo explosivo por el que se ha activado el radar.Encajaría perfectamente en lo que quiere Arrasate . Por eso, permanece atento esperando noticias en el caso de que vaya a salir cedido.

Osasuna ya ha trasladado su interés por el futbolista marroquí de 20 años, pero es consciente de que su llegada no se encuadra dentro de un camino sencillo. En primer lugar, Xavi Hernández tendría que decidir que no entra en sus planes y que debe seguir su formación en otra plaza para crecer. En segundo, por los pretendientes que llaman también a la puerta, el Betis entre ellos. Y en tercero, porque en el caso de que renovara próximamente como jugador de la primera plantilla del Barcelona, su ficha se elevaría demasiado para ser asumible si llegara cedido a El Sadar. De sobra es sabido que la entidad que preside Joan Laporta no anda además sobrada de dinero.

Abdessamad Ezzalzouli, conocido como Abde, llegó al Barça hace un año después de que el club azulgrana abonara al Hércules los 2 millones de su cláusula de rescisión. Su contratación fue pensando en el filial, pero el atacante se asomó en el primer equipo aprovechando las bajas. Antes de final de año, deslumbró con su uno contra uno. En aquel partido en Pamplona, ganó el pulso en su duelo a Nacho Vidal y marcó su primer gol con la camiseta azulgrana. Verticalidad, desborde y clase.

Con los fichajes de invierno, a partir de febrero volvió al filial de Primera RFEF, donde recuperó el brillo a final de temporada. En total, 21 partidos con el Barcelona B (3 goles y 7 asistencias) y 11 con los profesionales, sin poder jugar en Europa al no estar inscrito.

La prensa de Barcelona cuenta que la idea es que Abde haga la pretemporada con el primer equipo y después se decidirá su situación, según su rendimiento y de los jugadores de su posición que tenga Xavi. Por ejemplo, si renueva Dembélé y pueden fichar al brasileño Raphinha, del Leeds.

“Abde es un extremo hábil con el balón y que domina las dos piernas -le describe el Barcelona en su página web-, lo que le permite adaptarse a cualquiera de las dos bandas. Se caracteriza por buscar siempre el uno contra uno contra el defensor y por ser vertical. Aunque no es un goleador, nunca pierde de vista la portería rival”.

Abde comenzó a jugar en la cantera del Elche, pero en la etapa juvenil destacó en el Hércules para dar el salto a su filial antes de irrumpir en el primer equipo y llamar la atención del Barça.

SIN PRISA POR FICHAR

En Osasuna, se aguarda con tranquilidad el paso de los días de mercado. Queda un mundo para que termine. El siguiente fichaje sería el del portero Aitor Fernández, pero su salida del Levante a coste cero no es una realidad de momento. El centrocampista interior ofensivo y el jugador de banda tendrán que esperar. En esta posición, incluso, hay que meter a Rubén Peña en la ecuación. El único fichaje rojillo no solo figura sobre el papel para ser lateral.