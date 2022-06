Rubén Peña se despide de sus compañeros de equipo

El defensa del Villarreal Rubén Peña cada día parece más cerca de Osasuna. La prensa castellonense, concretamente Mediterráneo-El Periódico de Castellón ha publicado que el jugador pretendido por Osasuna ha comunicado a sus compañeros de plantilla que no continuará la temporada que viene bajo la disciplina de los de Unai Emery, además de que negocia la liquidación de su contrato con el club.

Rubén Peña, al que le quedan dos años de contrato con la entidad amarilla, es uno de los jugadores que más gustan a la dirección deportiva osasunista y al que vienen siguiendo desde hace varias temporadas.

El gran obstáculo para su contratación son los dos años que le restan del contrato que firmó cuando llegó a Castellón. El Villarreal tuvo que abonar ocho millones de euros al Eibar para ficharlo, por lo que quiere recuperar una parte de aquella inversión. Deportivamente, Emery apenas ha contado con Peña en toda la temporada y no se prevé que lo vaya a hacer en la que está por empezar. A estas alturas de verano, el tiempo está del lado del Villarreal: no le acucia venderlo así que esperará y tensará la cuerda para ver si puede obtener algún dinero. Pero conforme avance el solsticio, la tortilla irá dando la vuelta si la operación no se ha concretado y entonces puede que le convenga desprenderse del jugador a cambio de cero euros para no tener que hacerse cargo de su ficha.

Hay un tercer convidado a la mesa, el Valladolid, el equipo de la Comunidad Autónoma del abulense. Los albivioletas, en su retorno a la categoría, buscan reforzar la banda derecha y han puesto los ojos, como los navarras, en el defensa amarillo.

MAYOR COMPETENCIA

Braulio Vázquez pretende reforzar la banda derecha del equipo navarro introduciendo mayor competencia en el puesto de lateral. La marcha de Ramalho y las dudas sobre el futuro de Jesús Areso han dejado sólo en ese puesto a Nacho Vidal al que Braulio pretende reactivar con una competencia directa más fuerte.

Según la web fichajes.com, Rubén Peña tiene con el Villarreal una cláusula de rescisión de contrato de 15 millones de euros y sueldo de 915.000 euros anuales.