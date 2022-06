La desazón de Jan Urban

A las 15.15 horas de este martes, el Gornik Zabrze hacía público un lánguido comunicado oficial. “Les informamos que a partir del miércoles 15 de junio Jan Urban dejará de ser el entrenador del primer equipo”. A continuación, cayó un chaparrón de mensajes contrarios a la decisión del presidente. Arkadiusz Szymanek había asegurado en mayo que seguiría un año. Nadie entiende el motivo sobre el despido de la leyenda de Osasuna, de 60 años. El exdelantero y exentrenador rojillo ocupó todos los titulares de los periódicos de su país. No había razones deportivas puesto que la temporada anterior había finalizado en la octava posición y en la Copa había alcanzado los cuartos de final.

Urban había comenzado la pretemporada este lunes junto a sus jugadores, entre ellos el mítico goleador alemán Lukas Podolski, que a sus 37 años sigue en activo. Horas después era despedido. “No sé qué decir, estoy deprimido. He hecho algo por el Gornik en mi vida. Una vez como futbolista y creo que como entrenador también lo he ayudado. Sinceramente, admito que no esperaba que me trataran así”, declaró el técnico polaco en una entrevista con Przeglad Sportowy. “Escuché que no trabajaré a partir de mañana, así que hoy todavía tengo entrenamiento”, añadía con designación.

Al aficionado rojillo veterano no le sonará raro el nombre del Gornik. Fue el equipo de origen antes de fichar y triunfar en Osasuna. En el Gornik también es recordado como leyenda ya que ganó tres ligas. En el banquillo de Silesia (zona minera al sur de Polonia) llevaba un año. No entrenaba desde la 16-17. “Siempre has sido, eres y serás una leyenda minera. Te trataron mal hoy, pero los pitos serán para ellos. Gracias jefe. Nos vemos en tiempos normales”, fue uno de los numerosos mensajes de apoyo.