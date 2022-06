Mila, madre de Torró: "Le han llamado del Sevilla, del Villarreal, de Italia y de la Premier"

el fuerte interés que ha despertado el centrocampista de Cocentaina antes Milagros Marset, madre de Lucas Torró , ha atendido este mediodía a Radio Marca Navarra, donde ha desveladoque ha despertado el centrocampista de Cocentaina antes de firmar la renovación hasta 2027 . Su fidelidad por los colores es máxima.

En Osasuna es feliz, es lo que él quiere. Está creciendo. Esta echando raíces, eso es muy importante. Ojalá eche raíces profundas", ha señalado. "Lo ha llamado el Sevilla , el Villarreal , algún equipo de Italia, de la Premier... Sería un escalón más, qué bonito, pero si tiene que llegar eso, que llegue, pero de momento todavía tiene que madurar más.Está creciendo. Esta echando raíces, eso es muy importante. Ojalá eche raíces profundas", ha señalado.

“Ha preferido quedarse ahí. Con su carácter, al ver que está acompañado por la afición, por el entrenador y por los compañeros es un plus para que vaya creciendo y tenga seguridad en sí mismo. Siempre le ha costado empezar en un club nuevo y ahora que ha cogido el ritmo, quiere quedarse y está muy feliz”, ha añadido.

En la familia, son conscientes del cariño que despierta Lucas en la afición. "Hemos estado alguna vez en El Sadar. Leemos las noticias, lo sabemos”, ha apuntado su madre, que ha recordado sus primeros pasos. "De pequeñín, sabía antes jugar al balón que caminar. Era una habilidad de la que yo me extrañaba. Yo se lo he fomentado porque siempre me ha gustado el fútbol. Cuando aflojaba en los estudios, le decía que no iba a entrenar y remontaba. Era mi baza para reforzarlo”.

Lucas tenía un ídolo para fijarse, Xabi Alonso, que jugaba en una demarcación parecida. "De pequeño era del Barça y no quería al Madrid, pero le trataron tan bien que se encandiló del Real Madrid (jugó en las categorías inferiores)", ha afirmado. "No me imaginaba que pudiera llegar tan lejos. Mi ambición era verlo que disfrutara jugando. Esa habilidad y creatividad que tenía... Llamaba la atención por la visión de juego que tenía siendo tan pequeño".

Mila ha finalizado con un mensaje: "Que sea buena persona y que los valores que ha aprendido en casa no los pierda. Que tenga sensibilidad con los que tienen menos. Que se ponga en la piel de los que están sufriendo y si puede ayudar, que lo haga".