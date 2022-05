Braulio Vázquez: "No debemos normalizar que Osasuna quede décimo"

director deportivo del rueda de prensa del balance de la temporada 2021/2022 analizó lo hecho, destacó los logros y minimizó los fallos en el mediocre final de campaña con cinco últimos partidos que dejaron un sabor agridulce en la hinchada navarra. Como buen gallego, Braulio Vázquez no digo ni que sí ni que no a la posibilidad de traer jugadores para la próxima temporada. Y es que eldel C.A. Osasuna ya tiene callo en estas lides y en laanalizó lo hecho, destacó los logros y minimizó los fallos en el mediocre final de campaña con cinco últimos partidos que dejaron un sabor agridulce en la hinchada navarra.

"Quiero diferenciar los dos últimos encuentros de los anteriores", dijo el gallego, para quien el equipo se hizo acreedor de la victoria en Elche, en Barcelona y contra el Getafe en Pamplona. Criticó el juego en San Mamés y la poca tensión del segundo tiempo contra el Mallorca, pero el balance final fue en la línea de Jagoba Arrasate. Temporada de éxito y no podemos hacer que quedar los décimos sea algo normal.

Vázquez respondió a lo largo de los 40 minutos de comparecencia a las preguntas que le fueron haciendo los periodistas. Altas, bajas, el papel del Promesas, pretemporada... Sin dar nombres. Ni de salidas ni de llegadas. Se trabaja en traer un defensa, un jugador de banda, un portero... Pero nada concreto. A Juan Pérez se le quiere buscar salida para que tenga minutos, reconociendo implícitamente que no cuentan con él. Rehuyó entrar en batallas de nombres propios, como Roberto Torres, Oier Sanjurjo o Lucas Torró. Habló maravillas del B, ese Promesas que ha logrado el ascenso a la Primera RFEF y de un Aimar Oroz que ha crecido mucho.

El director deportivo de Osasuna analizó también el próximo año, raro con el parón del Mundial y que exigirá una planificación diferente a la de antes. Y aseguró que la pretemporada seguirá siendo en Tajonar. "Si vamos al sur, será a Vitoria", reconoció entre las risas de los asistentes.

ASÍ HA SIDO LA COMPARECENCIA DE BRAULIO VÁZQUEZ

12.41. Oier. "En primavera se le dice a él, es cierto que hablamos un montón de veces con él. El fútbol es así, se le dieron las razones y punto... La despedida que vimos elotro día fue la más emotiva que he visto en mi vida. Oier decidirá qué hacer en su futuro, si jugará o no jugará. Tenemos que quedarnos con el acto del otro día".

12.39. Pretemporada. "La haremos en Tajonar. Esto es como en '8 apellidos vascos', vamos al sur, al sur. A Vitoria. Estamos mirando algún viaje, pero de dos días como mucho".

12.38. Clasificación. "Es bueno para LaLiga que haya esos 8 equipos de arriba, pero lo que tenemos que intentar nosotros es ser mejores. No quedarnos abajo. Imagínate que sube el Almería, con un delanterod e 20 millones. Tenemos que intentar ser mejores para estar lejos de la zona de abajo. Lo que no podemos es normalizar quedar décimos".

12.36. Salidas. "A jugadores que no vayan a ser importantes se les comuncará. Puede que luego se conviertan en imprescindibles, no se sabe. Pero no quedan decisiones difíciles, la más difícil ha sido la de Oier. No quedan personas con ese perfil, ese carisma".

12.34. Alternativas. "Cambiar de posición jugadores nos cambia las variables. Chimy es delantero y acabó en banda pero Juan Cruz pasó de lateral a central zurdo, y nos da más opciones".

12.28. Calendario. El calendario de la próxima temporada es histórico, hay parón en Navidad, luego hay que preparar una nueva pretemporada. A nivel físico hay planificación diferente, Budimir por ejemplo va ahora a la Liga de Naciones, luego irá al Mundial, tendrá una planificación diferente..."

12.22 Fichajes. "Los perfiles de jugadores que estamos buscando tienen dificultad, sin dinero se tienen que dar unas variables que no dependen solo de Osasuna. Igual vienen a final de mercado".

12.27. Uso de jugadores. "Nosotros confeccionamos la plantilla, pero cada entrenador usa 14 o 15 jugadores que juegan más que el 16, 17, 18 o 19... ¿Esto significa que nos irven? No. La competitividad en la plantilla tiene que existir, y somos muy intensos enlso entrenamientos.

"Roberto Torres tendráun rol que marque su rendimiento y el que diga el míster".

12.26. Copa del Rey. "Puedes mejorar la plantilla y cuando juegue la unidad B que esté en un nivel más alto para competir. Pero esta competición es un deseo mío personal, apostar por ella, es una competición preciosa, pero no puedo obviar que cuandofuimos a Girona llevábamos 10 partidos sin ganar y luego venía elCádiz, que si perdíamos podíamos bajar más".

12.23. Aimar Oroz. "Ha mejorado, lo reflejan los números. Los goles marcados, las asistencias... En el B repito, vamos a mantener el 90 por ciento de la plantilla. Con pequeños refuerzos, pero es lo que vamos a hacer. ¿Que se puede bajar?¡Claro! Pero vamos a seguir igual".

"AImar ha ganado peso, el preparador físico ha hecho un buen trabajo. Pero no es un Lucas Torró, es más un estilo a Gavi. Pero tiene que aguantar mucho en ese puesto. Siempre vamos a priorizar la formación del jugador a que juegue todos los domingos en Segunda RFEF. Si tiene ofertas de Segunda División, podría salir. Dependerá también de lo que diga Jagoba".

12.20. Cedidos. "Alguno sigue compitiendo, pero cuando terminen cada uno de los cinco cedidos tienen sus condiciones. Alguno tiene opciones de continuar, pero dependerá de lo que hable Jagoba"

"Sí que nos han preguntado por alguno de esos jugadores, pero les remitimos a las cláusulas como con el resto de jugadores. El mercado está bastante parado, pero a ver cómo avanza... Esta temporada que viene es irregular, con un Mundial por medio. A ver. Pueden venir a por algún jugador en este último mes...".

12.19 Filiales. "Vamos a mantener el 90 por ciento de los jugadores del B, haremos dos o tres fichajes. Es un grupo exigente y va a venir fenomenal para su formación.

12.18. Descendidos. "Ese mercado no sólo se abre a Osasuna... Pero ya no es que el equipo que desciende venda, ahora hay un seguro y no es lo mismo que antes".

12.17. Torró. "La renovación de Lucas está ahí, tiene una cláusula de 10 euros que parece baja, pero no lo es. Lucas está encantado, está a gusto aquí. Estamos hablando con sus agentes, con los que tenemos muy buena relación y estoy convencido de que va a seguir. Pero si viene algo irrechazable para él, puede salir.."

12.16. Portero. "Juan tiene que jugar, es imoprtante en un portero, por lo que buscamos otras alternativas".

12.15. "Es difícil que realicemos algún traspaso, del dinero de CVC hay cuatro equipos que no han tocado el dinero, nosotros entre ellos. Tenemos como un seguro a todo riesgo en un coche·.

REFUERZOS

12.14. "¿Cómo superamos a un Villarreal, a un Athletic, a una Real Sociedad? Claro que queremos, pero ¿podemos? El VIllarreal, por ejemplo, tiene dos onces... Pero estamos por delante de equipos como Getafe o Espanyol, con más presupuesto. El equipo venía de estar en Primera División sufriendo, con lo que ahora no podemos relativizar el quedar décimos. El Granada estaba jugando contra el Nápoles hace dos ratos y ahora va a Segunda División.

12.10 "En el centro del campo buscamos un jugador diferente. Aimar Oroz, por ejemplo, es diferente a lo que tenemos. De Manu Sánchez no sabemos nada, la voluntad de ambas partes es continuar"

"Habrá que fichar dos o tres jugadores, a lo que sumaremos a los chavales que vamos a subir. Queremos buscar soluciones a los números de El Sadar. Los malos números en casa tienen que buscar alternativas"

"Estamos buscando algún jugador de banda, algún portero..."

BALANCE DE LA PLANTILLA

"Trato de ser objetivo. Tenemos una perspectiva local, y nos ponen como ejemplo de lo bien que está Osasuna. Estamos haciendo bastantes cosas bien, pero con capacidad de mejora".

"Quedar el 10 parece que lo tomamos como algo normal, ero no es fácil. Lo estamos normalizando, y eso habla del crecimiento del club. No quita para que los dos últimos partidos hayamos estado mal. Pero a nivel global estamos normalizando quedar a mitad de la tabla. Bajan equipos que, con los pronósticos de inicio de temporada no están, como Levante o Granada,".

12.06 "Quiero diferenciar los dos últimos partidos de los tres anteriores".

12.05 "Es verdad que luego la gente no estuvo contenta. En Elche competimos muy bien pero nos marcan a balón parado. En Cornellá jugamos bien en el primer tiempo, pero no ganamos. Contra el Getafe merecimos ganar y tampoco se dio. Es cierto que la primera parte de San Mamés es de las peores que recuerdo en Osasuna. Y el otro día es verdad que Budi tuvo tres ocasiones pero luego no estuvimos bien".

12.04. Braulio hace balance de la temporada. "Coincidiendo con Jagoba, un tanto irregular. Arrancamos con una buena racha, luego tuvimos una mala racha, que culminó con la eliminación de la Copa del Rey. Salimos bien de esa situación con el patrido del Cádiz como punto de inflexión. Dimos buena imagen, ganamos en campos difíciles."

Braulio Vázquez , director deportivo del C.A. Osasuna , comparece en rueda de prensa desde el estadio de El Sadar este martes, 24 de mayo, para hacer balance de la temporada rojilla recientemente finalizada.

Osasuna bajó el telón el pasado fin de semana con una derrota en casa contra el R.C.D. Mallorca , equipo que con el triunfo salvó la categoría. Una victoria hubiese supuesto la novena plaza para los de Jagoba Arrasate pero, finalmente, tuvieron que conformarse con la décima plaza.