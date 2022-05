Los decibelios se dispararon. “¡Oier, Oier!”. Como un grito de guerra ensalzando al capitán. Fue el cántico de la tarde. Era el adiós a Oier Sanjurjo, leyenda de Osasuna que no continuará la temporada que viene. Recibió un merecido homenaje con El Sadar en pie cuando se marchó y al acabar dando una vuelta al campo. Se marcha por la puerta grande.

Antes jugó su último partido con la camiseta de Osasuna, el número 356, convirtiéndose en el sexto jugador que más veces ha defendido el escudo. Oier y 10 más. Fue titular. Se vivió el colofón a días de un aplauso unánime. De sus compañeros y del osasunismo. El capitán cerró el círculo ante el Mallorca, el mismo rival que tuvo enfrente el día de su debut el 12 de diciembre de 2007 en un partido de la Copa del Rey. También fue en El Sadar, con otro aspecto. Club y jugador han caminado siempre juntos de la mano atravesando turbulencias y momentos de gloria.

El telón se bajó este domingo por completo. Llegó el momento. Adiós a 14 años, 5 meses, y 10 días en el primer equipo con el paréntesis de la cesión a Vigo. 5275 días desde que el Cuco Ziganda le diera la oportunidad. No ha sido una despedida sencilla, en parte dolorosa. El estellés se veía con fuerzas para seguir aportando, pero Osasuna no renovará su contrato. Deja un profundo vacío en el vestuario.

El jueves recibió el calor de la afición en un emotivo acto, como aperitivo de lo que llegó este domingo. Sobre el césped, con el brazalete, comprometido hasta el último instante, recorriendo el centro del campo y sin negociar un esfuerzo. La esencia de Oier se abrió paso. Entre esos dos partidos contra el Mallorca han pasado casi tres lustros, tiempo para forjar un mito que sirve de espejo en Tajonar.

La última charla, el último trayecto en autobus al estadio, el último calentamiento, la última arenga, el último pitido inicial, el último partido en El Sadar vestido de rojo y la última vez que era sustituido. Sentimientos a flor de piel. Historia de Osasuna, como rezaba una pancarta colocada en Graderío Sur.

El speaker Edu Díaz se detuvo en su nombre al cantar las alineaciones. El estadio gritó por primera vez “¡Oier” al llegar al número 6. Se hizo más fotografías de lo normal en la banda con los más pequeños. Todos querían posar junto a él.

Oier se vació el rato que estuvo en el césped con esa posición que le permite descolgarse en ataque y presionar hacia adelante. Dentro del ambiente relajado entre la afición rojilla,en el minuto 24 volvió a sonar con fuerza su nombre coreado desde la grada.

LÁGRIMAS DE EMOCIÓN

Se acercaba el momento cumbre, el adiós definitivo. El cambio. El Sadar se puso a los pies del capitán por segunda vez esta semana. “¡Oier, Oier!”. Los compañeros se acercaron en bloque para saludarle. Se dirigió al centro del campo devolver el afecto al público del estadio. En la banda esperaba su amigo Roberto Torres. Le cedió el brazalete en un relevo simbólico. Se fundieron en un abrazo, antes de que recibiera la felicitación de todo el banquillo, incluido Javier Aguirre.

Eduardo Buxens

La segunda parte del epílogo llegó tras el pitido final. Desde la megafonía ya se había avisado: Oier iba a despedirse dando una vuelta al terreno de juego. Se sumó su familia. El equipo al unísono acompañó sus pasos. Le mantearon. Se emocionó el capitán, que se marchó al túnel de vestuarios mientras El Sadar lloraba emocionado un adiós que nunca olvidará.

EDUARDO BUXENS

Oier: “Se me han puesto los pelos de punta”

A Oier se le escaparon las lágrimas. Esta vez sí fue su último día en El Sadar. Junto a su gente, sus compañeros, su familia cercana. Mano en el corazón y palabras de agradecimiento para el osasunismo después de haberse ido del estadio como lo que es, un mito.

“Han sido días muy emotivos y movidos emocionalmente. Desde aquí solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que ha querido compartir conmigo su apoyo. Estoy tremendamente agradecido por ello”, comentó en declaraciones a los canales del club.

Después de confirmarse que no seguía en Osasuna se ha vivido una cascada de reacciones y reconocimientos. Primero, de la plantilla en privado, después en público con mensajes emotivos y esta semana con dos despedidas, una el jueves y otra este domingo. Una montaña rusa de sensaciones.

Eduardo Buxens

“Ha sido la traca final con este Sadar, mi segunda casa, llena y aplaudiéndome. Me ha puesto los pelos de punta. Se me ha visto visiblemente emocionado y se me han escapado unas lagrimillas”, reconoció el capitán, en el foco de todas las miradas mientras daba la vuelta al campo.

Oier se expresó con los ojos vidriosos en un discurso repleto de la palabra “gracias”. “Me cuesta hablar de mí. Me siento correspondido, reconocido y un poco abrumado. Noto el cariño y el calor de mi gente cercana. He intentado tratarles con empatía, respeto y cariño. Es lo que estoy recibiendo”, respondió sobre todas las muestras de afecto, culminadas ayer en un día marcado en rojo.

“OS LLEVARÉ EN EL CORAZÓN”

El gran capitán definió como un “auténtico placer” haber defendido el escudo de Osasuna durante 14 temporadas, “una experiencia tan larga como bonita” con altibajos, sonrisas y lágrimas, como las de ayer a pie de campo.

“Han pasado muchas cosas y eso me lo llevo para mí. Mil gracias, de verdad, estoy profundamente agradecido. Os llevaré en el corazón”, terminó el de Estella.