Osasuna Promesas vence al Izarra y ya es equipo de Primera RFEF

Osasuna Promesas no ha desperdiciado la tercera y última oportunidad para lograr el ascenso directo a la Primera RFEF. El filial rojillo debía ganar o empatar ante el Izarra para no mirar al Sestao y ha logrado la victoria, pero no sin sufrimento. Los de Santi Castillejo han vencido por 2-1 con un gol postrero de Xabi Huarte, que ha anotado el tanto de la victoria en el minuto 85.

Se habían adelantado los rojillos con un tanto de Joel en la primera mitad, pero los estelleses empataron en el 78 con un gol de Ramos. Finalmente el tanto de Xabi Huarte certifica el ascenso para los de Castillejo.