"Osasuna no ha felicitado al Real Madrid"

vídeo de Josep Pedrerol en El Chiringuito, programa nocturno sobre fútbol de fácil digestión y de fácil polémica, circulaba a toda velocidad este lunes 2 de mayo en los teléfonos móviles. “A estas horas de la noche, las doce y dos, una hora menos en Canarias (...), el Unen, programa nocturno sobre fútbol de fácil digestión y de fácil polémica, circulaba a toda velocidad este lunes 2 de mayo en los teléfonos móviles. “A estas horas de la noche, las doce y dos, una hora menos en Canarias (...), el Atleti es el único equipo junto a Osasuna que públicamente no ha felicitado al Real Madrid . Osasuna tampoco. Osasuna tampoco...”, exclamaba el presentador clavando sus ojos en la cámara y reclamando la atención para que la enhorabuena pudiera llegar a lo largo del espacio televisivo de madrugada. De repente, al club se le metía en un pequeño embrollo. El programa versaría sobre si el Atlético de Madrid tiene que hacer pasillo de honor o no al campeón de Liga, pero buscaba picante. Seguramente dejar a los colchoneros como único sin tener ese detalle con el eterno rival de la capital. Pero claro, el tiro pasaba en su trayectoria por el cuerpo de Osasuna. De las cerca de cien mil visualizaciones, las reacciones eran variopintas.

🚨 "A ESTAS HORAS... @Atleti y @CAOsasuna NO HAN FELICITADO al REAL MADRID en sus redes sociales..." 🚨



🙄 "¿Habrá FELICITACIÓN en pleno @elchiringuitotv?" 🙄



⁉ @jpedrerol lanza la pregunta en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/BK15SkOh4W — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 1, 2022

No es dado Osasuna a aparecer en estas ventanas mediáticas, como tampoco la mayoría de equipos a no ser que haya un conflicto de por medio. Recordado es un tirón de orejas que Pedrerol quiso dar al estar enfadado porque el departamento de comunicación prohibió entrar en directo al Chimy Ávila tras aquella fea entrada a Nico Williams cuando el Ahletic visitó El Sadar allá por enero. No eran ni el momento ni el lugar. Pero quiso sacar rédito pegando el palo.

Antes de sentenciar es mejor saber y, en este caso, la postura de Osasuna con el Real Madrid atiende a una línea de coherencia. Estará bien o mal, pero es un criterio. La institución no acostumbra a felicitar al campeón de Liga. Tampoco al de Copa (no lo hizo con el Betis), salvo una excepción entendible. Se dio la enhorabuena a la Real Sociedad cuando alzó el título copero, por eso de la hermandad entre las aficiones. Osasuna prefiere no difundir en sus redes sociales el típico mensaje de quedabien y opta por los cauces internos. Ayer por la mañana, se trasladó la correspondiente felicitación hasta Chamartín firmada por Luis Sabalza. Es el conducto privado y discreto que aplica en estos casos. El que precisamente utilizó el Real Madrid con el ascenso y el Centenario de 2020. Entonces, no hubo ningún mensaje público de la entidad que preside Florentino Pérez. No se montó ningún revuelo porque no era necesario. No había audiencia fácil que ganar.

EN LA GRADA

Torró, camino de renovar con Osasuna

Hay que detenerse varios segundos para recordar al último jugador que se marchó de Osasuna en contra del deseo del club. En 2019 Clerc o en 2018 Quique González y Lucas Torró. Precisamente, este jugador ha sido noticia al trascender que las negociaciones para su renovación en su segunda etapa rojilla van por buen camino. Sería la décima revisión contractual en un año de la plantilla. Él y otros como Herrera, Moncayola o David han tenido la oportunidad de hacer las maletas y no lo han hecho. Osasuna, noveno de Primera, ofrece aparte de buenos contratos un proyecto jugoso. Los intangibles cuentan. Qué tiempos aquellos en los que el club vendía hasta las botas para maquillar sus cuentas.

​

​El talón de Aquiles de la temporada

A Osasuna se le escapó en Elche un partido que debió haber ganado. No por sus merecimientos, porque en ataque propuso muy poco, sino por la ventaja que desaprovechó. Mandaba en el marcador y jugaba contra diez, pero se le esfumaron dos puntos. Pere Milla marcaba de córner en el primer palo, un gol calcado al de la primera vuelta en El Sadar de Fidel. Es el caballo de batalla del equipo. Son 12 los goles en contra a balón parado que han encajado los de Jagoba Arrasate. Es el cuarto peor equipo de Primera en esta faceta, por detrás del Alavés y del Cádiz (14) y del Levante (13) y empatado con el Granada. Conjuntos de la zona de descenso.

​

​Osasuna y su buena pirámide de equipos

Los focos alumbran a diario al primer equipo y lo seguirán haciendo, pero Osasuna representa mucho más. El final de temporada se presume emocionante por lo que se están jugando los equipos. El Promesas está a un paso de ascender a la tercera categoría, la Primera RFEF, y firmar un ejercicio excelente. El Subiza va a disputar la fase de ascenso a Segunda RFEF. El juvenil de División de Honor está peleando con el Athletic por el título de campeón de grupo. El de Liga Nacional ha quedado primero. Y qué decir del Femenino. Se le está poniendo cara de máxima división, con ese partido ilusionante en El Sadar en el camino, mientras que su filial ya conquistó el ascenso.

​

​La Segunda se pone de color rojillo

El Eibar va con paso firme en su objetivo de retornar a la Primera División. Hay claro sabor osasunista en sus filas. En la portería está Ander Cantero, rojillo hasta la médula que se formó en Tajonar y que nunca esconde su deseo de volver a Osasuna. Y en la dirección deportiva, toda una institución osasunista como César Palacios, que finalizó su exitoso ciclo en el Numancia y ahora vive un buen momento en el club armero. En esta Segunda División, el Oviedo del Cuco Ziganda está imparable. Lleva seis triunfos consecutivos y su equipo pisa con fuerza la zona playoff de ascenso. Tampoco hay que olvidar al Almería de Aitor Buñuel, segundo en la tabla.

LA PRENSA

Punto ante las adversidades

“Como dijo Pere Milla, este Elche es muy fiable y sabe levantarse y superarse por muchos golpes que reciba. Ayer se creció ante las adversidades y rescató un punto (...) Con diez y tras encajar el 0-1, de penalti en el minuto 65, todo estaba muy negro y la resignación era generalizada en el Martínez Valero. El esfuerzo y la entrega estaba siendo muy loable y el que más y el que menos ya pensaba en una derrota digna o ‘derrota dulce’, como se dice ahora”.

LA CIFRA

1,95 Tiros desde fuera el área por partido. El Chimy Ávila es el que más golpea desde lejos, según detalla ayer Marca en un reportaje. A nivel europeo, el argentino ocupa la sexta plaza. Sin embargo, esa insistencia no se ha traducido en goles porque desde el exterior solo ha podido transformar uno.

EL MVP

David García, 7,3

El central de Ibero alcanzó la mejor nota del partido en el Martínez Valero del domingo. Hizo un partido serio en una defensa que Arrasate formó con tres centrales. En los últimos instantes, disfrutó de una ocasión cerca de la portería que no pudo materializar.

EN LA RED