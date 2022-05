El penalti de la discordia entre Budimir y el Chimy

“Es penalti y gol, y ya está”. se preparó para tirarlo, pero al final cedió a la petición del croata. Era su momento. La historia acabó en gol y abrazo entre ambos, dos delanteros de raza, competitivos y que tienen el gol entre ceja y ceja. Una pareja de quilates para alegría de Budimir se mostró tajante en las cámaras de televisión sobre el momento previo al lanzamiento del penalti que marcó y sirvió para el récord. El Chimy Ávila . Era su momento.y abrazo entre ambos, dos delanteros de raza, competitivos y que tienen el gol entre ceja y ceja. Una pareja de quilates para alegría de Osasuna

Sin Roberto Torres sobre el césped, ni tampoco Rubén García, quedaba abierta la duda de quién iba a lanzar el penalti. El anterior lo había transformado el Chimy Ávila en Valencia, donde también quiso lanzar el croata y hubo un ligero debate sobre el césped. Dos delanteros con hambre de gol.

LAS PALABRAS DE MONCAYOLA

El episodio tuvo trascendencia este domingo porque Budimir tenía la opción de firmar un registro histórico. Con el penalti se abría el cielo. Para colmo, se lo habían hecho a él mismo tras un claro agarrón de Roco. Estaba decidido a lanzar hasta que entró en escena el Chimy. Quería tirarlo. Colocó el balón en el punto de penalti mientras su compañero en la delantera mostraba su disconformidad.

Manu Sánchez para calmar a Budimir y pedirle que se apartara. Mientras, Se acercópara calmar a Budimir y pedirle que se apartara. Mientras, Moncayola insistió en la petición al Chimy para que lanzara Budimir. Era una ocasión única.

El argentino se giró hacia Moncayola con extrañeza. Jagoba confirmó después que no hubo ninguna orden desde el banquillo.

Finalmente, con buen criterio, cedió la posibilidad a Budimir. Mostró sangre fría, marcó bien los tiempos y puso el balón en la red. Récord en el bolsillo y paz entre ambos. Porque el Chimy fue el primero en correr hacia Budimir para abrazarse. Y, tras el festejo coral, los dos volvieron a celebrar el 0-1 de forma cariñosa. Un final feliz a medias por el gol del empate, ya sin los protagonistas en el campo y un Osasuna que no sacó el premio de los tres puntos tras un penalti con historia.

SIN ENTRAR EN POLÉMICAS

Tras el partido, el periodista de Movistar Plus preguntó al balcánico por el episodio.

El penalti lo quería tirar el Chimy. ¿Qué ha pasado ahí?

No, nada.

¿Podemos detallar? ¿Desde el banquillo os han dicho algo?

No hay ninguna polémica. No hay nada. No puedo decir nada.

El Chimy coge la pelota. Hay algún momento en que habláis. ¿Cómo sucede?

Puede ser que lo haya cogido para engañar al portero. No quiero hablar mucho de ese penalti. Es penalti, gol y ya está.

Tan amigos. No ha pasado nada.

Gol y ya está.