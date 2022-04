El futuro abierto de Oier

No se descarta un acuerdo para renovar por otra temporada. Termina contrato el 30 de junio y todavía no se ha comunicado oficialmente si seguirá o no en Osasuna . El futuro de Oier Sanjurjo está aún por concretarse mientras todas las partes abordan las negociaciones de un tiempo a esta parte dentro de la planificación deportiva.un acuerdo para renovar por otra temporada.

El misterio está cerca de resolverse después de poner las cartas sobre la mesa. La decisión, en un sentido u otro, no está tomada aunque se espera que llegue en breve. Ese es el deseo del jugador y del club. Hay camino por delante. La noticia debe cristalizar como merece alguien de su extensa trayectoria en El Sadar . Las conversaciones han vivido diversos altibajos. Desde que la permanencia quedó sellada fue el momento de sentarse a hablar para deshojar la margarita.después de poner las cartas sobre la mesa.

Oier cumplirá 36 años el próximo 25 de mayo. Acumula 14 campañas en el primer equipo. Nada ha trascendido públicamente en las últimas semanas sobre su futuro. ¿Posible retirada? Los rumores se dispararon ante esa especie de silencio sobre si seguiría en la plantilla. El runrún existe en el osasunismo al tratarse de uno de sus estandartes. Con todo, las opciones de que continúe son reales.

Todos sabemos lo que es Oier. Todos sabemos lo que ha significado Oier. A lo largo de la historia hemos conocido capitanes importantes como Puñal, Cruchaga... Es un asunto que tiene que valorar quien lo tenga que valorar. No puedo decir nada más. Yo ahí no me meto”, “Oier es jugador de nuestro club. Si va a renovar es un tema de la dirección deportiva y el entrenador. No voy a entrar en eso.Todos sabemos lo que ha significado Oier. A lo largo de la historia hemos conocido capitanes importantes como Puñal, Cruchaga... Es un asunto que tiene que valorar quien lo tenga que valorar. No puedo decir nada más. Yo ahí no me meto”, dijo Luis Sabalza a finales de marzo al respecto.

SE VE CON FUERZAS PARA SEGUIR

Lo cierto es que el ‘6’ rojillo se ve con fuerzas para seguir aportando pese a que en la última temporada su presencia ha disminuido sobre el terreno de juego. Ha sido regular en el trabajo para estar disponible cada fin de semana.

Ha disputado 24 partidos, 8 como titular (742 minutos). Ha quedado relegado a un segundo plano con apariciones desde el banquillo en una especie de transición que vive el equipo de Jagoba Arrasate con figuras emergentes en el salto a Primera como Moncayola, Torró o Darko, compañeros de posición.

Un puesto que pasó a ocupar desde la llegada del técnico de Berriatua en 2018. Pero, en el último año, la aparición de Oier en minutos ligueros se ha reducido una cuarta parte. Significativo.

“Yo le doy mucha importancia a la disponibilidad y hoy todavía es el día en el que no me he perdido un entrenamiento o un partido. Este año es el último de contrato y sí que es cierto que el protagonismo se ha visto reducido, algo lógico y normal. No echo balones fuera. Somos una plantilla larga, la gente joven viene pegando fuerte y eso es bueno, natural e imprescindible para este club. Estoy muy cómodo y muy agradecido a Osasuna”, comentó a comienzos de año en La Voz de Galicia a raíz del choque ante el Celta. En los últimos tiempos, ha optado por llevar el asunto con discreción a nivel público hasta que no se resuelva.

Su rol en el campo ha sido otro pero los galones pesan y ha entrado en los planes en cierto modo. Sin ir más lejos, el entrenador contó con él como titular hace dos jornadas en la visita al Valencia. Después, ante el Real Madrid, cumplió 201 encuentros en Primera División. Números de leyenda de Osasuna, como los 352 que lucen a nivel global en la institución rojilla, siendo el sexto y a solo 24 partidos de Bustingorri.

En los últimos días, buques insignia en sus equipos como Joaquín (Betis) y De Marcos (Athletic) han firmado la renovación por una temporada, en buena medida por lo que representan y por lo que pueden seguir aportando en el campo, aunque como en el caso de Oier hayan jugado menos.

Todos los escenarios están abiertos. En el caso de que no siguiera en Osasuna, el de Estella valoraría el proyecto deportivo pudiera aparecer en su camino y que le convenciera de pleno o, en caso contrario, la retirada.

Iñigo Pérez y Ramalho son los otros dos jugadores de la plantilla que finalizan contrato.