Sabalza: “Jagoba nos dirá con qué jugadores cuenta y a quién quiere”

Luis Sabalza, presidente de Osasuna, encabezó el acto de entrega de las medallas de oro a los abonados que cumplían 50 años como socios de la entidad. El máximo mandatario rojillo atendió a los medios de comunicación presentes al finalizar el evento.

RENOVACIÓN DE LUCAS TORRÓ

“Es un asunto que lleva muy bien Braulio y Cata. Yo intervine para renovar a Jagoba, pero estos temas lo llevan ellos. Yo solo digo si podemos pagar o no. O si pagamos a este habrá que traer a otro que valga menos”.

“QUIERO QUE SIGA TORRÓ"

“El club está en situación de pagar lo que podemos pagar. No voy a hacer un contrato que se vaya. Si está en la línea de lo que estamos haciendo no tendré ningún inconveniente. Quiero que siga Lucas Torró, pero depende de él”.

EL LÍMITE SALARIAL

“Nosotros tenemos que tener un límite salarial, no el que nos impone LaLiga, que también. Sino un límite salarial adecuado a la situación del equipo. Bajo ningún concepto voy a permitir que esto se desmadre. Si esto ocurriese podría pasarnos lo que le pasó al Espanyol o Levante”.

EL FUTURO DE OIER

“Es una cosa que no lo sé. Es una cuestión de la dirección deportiva y del entrenador. él nos dirá con qué jugadores cuenta y a quién quiere tener en el equipo. No podemos hablar de nada más. Estos jugadores (Oier e Iñigo Pérez) están actualmente en el equipo y pueden seguir. Dependerá de la dirección deportiva y del entrenador”.

UN TRATAMIENTO ADECUADO A SU HISTORIA Y TRAYECTORIA

“Oier es jugador de nuestro club. Si va a renovar es un tema de la dirección deportiva y el entrenador. No voy a entrar en eso. Todos sabemos lo que es Oier. Todos sabemos lo que ha significado Oier. A lo largo de la historia hemos conocido capitanes importantes como Puñal, Cruchaga... Es un asunto que tiene que valorar quien lo tenga que valorar. No puedo decir nada más. Yo ahí no me meto”.