Cantero no esconde su deseo de ser rojillo

Ander Cantero, portero formado en Tajonar, expresó ante los micrófonos de Radio Euskadi su deseo de jugar alguna vez en el primer equipo de Osasuna. "Nunca me he escondido y nunca lo haré, claro que me gustaría jugar en Osasuna", manifestó. "Sigo siendo socio de Osasuna, eso no se puede dejar. Puedes cambiar de casa o de novia, pero nunca de equipo de fútbol". Pamplones de 27 años, juega en el Eibar desde esta temporada y está siendo titular en el líder de la categoría. "Estoy encantado de estar en el Eibar", destacó Ander Cantero.