Osasuna - Real Madrid: audiencia millonaria en un partido que se vio en 115 países 

La noche del miércoles sirvió para que el nuevo Sadar se proyectara al mundo. La visita del líder de la Liga y actual semifinalista de Champions iba a generar un impacto importante para un recinto poblado de aficionados y de impecable aspecto que en los prolegómenos era reconocido.

La señal de televisión era emitida a 115 países. Antes de que empezara a rodar el balón, Luis Sabalza recibía como máximo mandatario de Osasuna el galardón que acreditaba a El Sadar como el mejor estadio del mundo de 2021 entre todos aquellos que concluyeron su construcción o reforma. Hasta Pamplona había llegado el polaco Grzegorz Kaliciak, director del portal internacional especializado Stadium DB, para hacer entrega del premio. Ningún equipo de LaLiga lo había conseguido hasta entonces.

“Siento una gran emoción. Creo que nos lo merecemos todos los que formamos parte de la familia de Osasuna. En la vida hay que tener memoria. Hace no tanto que sufrimos la crisis deportiva, financiera, social y de imagen más dura de nuestra historia. Y siete años más tarde, podemos disfrutar de un futuro muy esperanzador con nuestro equipo disputando grandes partidos como este y un estadio que es el orgullo de todos”. Eran palabras de Luis Sabalza, la cabeza visible de este Osasuna que se daba a conocer al universo futbolístico en una noche especial.

Perdió el equipo en el campo dando la cara, pero más allá de eso quedó la imagen que se proyectó de los activos ante los 10 millones de espectadores que lo vieron por el mundo en directo, según los cálculos. A ellos habría que sumar los espectadores en diferido o los que optan por canales no legales y no computan en las audiencias. Este Sadar uniforme lleno de bufandas desde el Riau-Riau y que no paró de cantar y animar a sus jugadores generó repercusión.

En España, el encuentro fue de largo el espacio de pago más visto de la jornada. Según los datos que se conocieron ayer, este Osasuna-Real Madrid de ritmo trepidante, y con dos equipos que no se dejaron nada, fue seguido por 862.000 televidentes en Movistar, que desplazó a los comentaristas estrella de la cadena y un equipo de 110 personas para el montaje de la retransmisión. Era la hora del prime time. El share fue del 5,8%. Antes se había jugado un Atlético-Granada que provocó menos expectación al llegar a los 345.000 (3,3%).

MULTIPLICADO POR 10 SOBRE UN PARTIDO NORMAL

Un partido contra el Real Madrid o contra el Barcelona no tiene nada que ver en proyección internacional con el resto. Los datos hablan por sí solos. Las audiencias se disparan cuando Osasuna tiene delante a estos colosos. En concreto, se suelen multiplicar por 10.

Según los datos que maneja el club, al equipo de Arrasate le han seguido a través de la televisión en estas 33 jornadas un total de 11 millones de espectadores. Y aproximadamente, un 35% de todo el pastel lo copan los partidos con los dos grandes en el bando contrario. El Atlético de Madrid es el tercero que más atención genera, pero ya a distancia considerable.

La presencia de medios de comunicación también se incrementa, aunque el covid siga frenando las zonas mixtas de entrevistas. 120 periodistas nacionales e internacionales trabajaron para sus lectores, oyentes y televidentes, aparte del batallón de operarios de Movistar y de los portales mundiales que sin estar presentes se hicieron eco de El Sadar. El estadio, primero en implantar el acceso por reconocimiento facial, también está sirviendo de ejemplo a la propia LaLiga para globalizar su imagen. El club se marca como reto explotar su expansión.

La mejor recaudación de la temporada para el club

El partido no había sido declarado como Día de Ayuda al Club como en tiempos pasados. El verano, Osasuna lo había dejado claro. El abono, aunque se había encarecido algo, serviría para todos los partidos siempre que las restricciones de la pandemia lo permitieran. La visita del Real Madrid generó no obstante una buena fuente de ingresos, la más jugosa de la temporada. Se vendieron las 470 entradas que se pusieron a disposición, con precios entre 50 y 80 euros. Además, medio millar de abonados cedieron sus asientos para el partido. Encontraron dueño sin problemas, con el reparto monetario que tiene establecido la entidad. Tampoco sobró ninguna entrada premium, la que da derecho a una butaca de visibilidad preferente en Grada Lateral con acceso a un bar selecto. Se despacharon las 50 disponibles a un precio de 200 euros. Y por último, las que compraron los aficionados del Real Madrid, alrededor de un centenar y medio. La recaudación superó a la del día del Barcelona.