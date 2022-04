¿Por qué no se llena El Sadar si está todo vendido?

Había curiosidad en las horas previas al partido contra el Real Madrid sobre si se iba a batir el registro de mayor asistencia tras la ampliación. Estaba todo el papel vendido por lo que entraba dentro de la lógica superar los 21.741 espectadores que se dieron cita en la jornada 13 el pasado 7 de noviembre contra la Real Sociedad. En el descanso, se conoció el dato que comunicó LaLiga, quien controla los accesos a través de los tornos. En El Sadar se habían dado cita 21.360. No hubo récord. ¿Qué pasó entonces para estar lejos de los 23.576 que figura en el aforo del campo? En primer lugar, hay que aclarar que ese tope oficial aglutina a integrantes del palco presidencial, decenas de operarios de televisión para la retransmisión o fotógrafos que no pasan por los tornos, por lo que en realidad había más personas. Partiendo de que hay un aforo neto inferior a los 23.000, en el caso del partido hubo escasa asistencia de la afición del Real Madrid en su zona reservada (centenar y medio para un espacio de 630) y falló un porcentaje de socios que no quiso ceder su asiento, algo habitual por las circunstancias de cada uno.